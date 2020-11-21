AK Parti ve MHP'den İBB yönetimine tepki: Bu en basit tabirle hayasızlıktır

Silivri Belediye Başkanı ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer, İBB Meclisinin kasım ayı toplantısında İBB'nin kurumsal hesabının Cristiano Ronaldo'nun gerçek olmayan fotoğraf paylaşmasını eleştirdi.

"ERZURUMLU TEYO PEHLİVANA RAHMET OKUTTURUYOR"

Yavuz Selim Tuncer, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "Sizin bu sosyal medya anlayışınız Erzurumlu Teyo pehlivana rahmet okutturuyor. Bu nedir böyle? Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hesabını ne hale getirdiniz?" diye sordu.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E VE BÜYÜK TÜRK MİLLETİNE HAKARET ETTİNİZ"

Volkan Yılmaz da; Nutuk'u şakaya ve tiye ana fikir ve özne olarak kattıkları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimini kınadı ve "Kuva-i Milliye'ye, İstiklal Savaşı'nın kahraman askerlerine ve şehitlerine, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve büyük Türk milletine hakaret ettiniz. Bu en basit ifadeyle hayasızlıktır" dedi.

İBB MECLİSİ'NDE CRİSTİANO RONALDO TARTIŞMASI



İBB Meclisinin kasım ayı toplantılarının 5. birleşimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıda; Cristiano Ronaldo'nun uçak içerisinde İBB iştiraki Kültür A.Ş. tarafından yayına hazırlanan 'Hatıralarla Karşılaştırmalı Nutuk' kitabını okuduğuna dair bir fotoğraf paylaşması gündeme geldi.

TUNCER: "KOSKOCA İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN HESABINI NE HALE GETİRDİNİZ?"

Yavuz Selim Tuncer, şunları söyledi:

"Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo atmış olduğu bir tweette elinde bir kitap ve 'Okuma zamanı' diye yazıyor. Aynı Ronaldo, ne hikmetse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından ne diyor biliyor musunuz? Şu aslı, şu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çakma ve yalan haberi:

(Cristiano Ronaldo) Burada da şunu söylüyor: 'Yakın tarihte Anadolu'nun dört bir yanındaki kütüphanelere yüz binlerce kitap gönderdik. Elbette yeni basımını yaptığımız, özel hazırlanmış 'Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk' eserini de yanına ekledik. Fakat bu kadarını biz de beklemiyorduk.'"

"Neyi beklemiyormuş İstanbul Büyükşehir Belediyesi? Ronaldo'nun bu Nutuk kitabını alıp bu şekilde okuma zamanı diye atmış olduğu gerçek tweetinin yanında bunu atıyor. Şu koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelmiş olduğu durumu göz önüne getirmektedir.

Sizin bu sosyal medya anlayışınız Erzurumlu Teyo pehlivana rahmet okutturuyor. Bu nedir böyle? Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hesabını ne hale getirdiniz?"

VOLKAN YILMAZ, EKREM İMAMOĞLU'NU ELEŞTİRDİ

Silivri Belediye Başkanı ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, şunları söyledi:

"Yavuz Selim (Tuncer) kardeşimin az önce gündeme taşıdığı esasında benim de sosyal medyada zaman zaman gördüğüm ama 'Bu gerçek olamaz' diye üzerinde durmadığım bir konu. Gerçekten üzüldüm."

"Yavuz Selim (Tuncer) bey, Cristiano Ronaldo'nun bir paylaşımını gösterdi. Ben onun gerçek olmadığını, yani bir feyk hesap tarafından yapıldığını düşünürken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gerçekten paylaşıldığını duydum."

"ÇİFT DALACAĞIM ŞİMDİ…"

"(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Volkan Yılmaz'a müdahale ediyor ancak Volkan Yılmaz konuşmaya devam ediyor) Topa gireyim başkanım ya.. (Ekrem İmamoğlu'na söylüyor) Hem de o topa Yavuz şimdi çift gireceğim. Çift dalacağım şimdi. (Yavuz Selim Tuncer'e söylüyor)"

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETİMİNİ KINIYORUM.."

"Ekrem (İmamoğlu) bey şunu deseydi, 'Ben Cristiano Ronaldo'nun bu paylaşımını yaptık fakat kendini bilmez bir sosyal medya uzmanı veya bir arkadaşım bunu yapmış ve Cristiano Ronaldo'nun Nutuk okuduğu paylaşımı yapmış' deseydi biraz üzülürdüm ama Cristiano Ronaldo'nun elindeki kitabı okuyamayacağı, Nutuk kitabını okuması mümkün olamayacağını, Nutuk'u bu şakaya ve bu tiye ana fikir ve özne olarak kattıkları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimini kınıyorum.."

"ATATÜRK'E VE BÜYÜK TÜRK MİLLETİNE HAKARET ETTİNİZ, BU EN BASİT İFADEYLE HAYASIZLIKTIR.."

"Nutuk; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 yılında yaktığı bağımsızlık ateşiyle başlar. 1923'te Cumhuriyet'in kurulması ve 1927'de de Atatürk'ün inkılaplarının sona ermesiyle Nutuk son bulur. Şimdi siz bu Nutuk kitabını Cristiano Ronaldo'nun okuyamayacağı esprisiyle Kuva-i Milliye'ye, İstiklal Savaşı'nın kahraman askerlerine ve şehitlerine, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve büyük Türk milletine hakaret ettiniz. Bu en basit ifadeyle hayasızlıktır.. Keşke Cristiano Ronaldo yerine Hakan Çalhanoğlu'nu koysaydınız. Bir Türk evladını…"

"DEPORTİVO DE LA CORUNA TARAFTARIYIM..."

"Ben İspanya'da maçları seyrederim. Ne Real Madrid'i ne de Barcelona'yı tutarım. Deportivo de La Coruna taraftarıyım. Niye biliyor musunuz? Deportivo de La Coruna maçlarında her maçta kale arkasında bir Türk bayrağı asılır. Neden Türk bayrağı asılır? Bu aşağılık kompleksini bırakın. Bu memleketin evlatlarına güvenin, bu ecdada güvenin. Neden o Türk bayrağının asıldığını anlatacağım."

"16. yüzyılın başlarında Portekizlerle Osmanlı donanması İspanyollar açık denizlerde mücadele ederken Galiçka'da Celta Vigo şehri Portekizlileri bağrına basıyordu. Cristiano Ronaldo'nun memleketini.."

"CRİSTİANO RONALDO'NUN BİZİ TİYE ALMASI BİZİ GÜLÜCÜKLE HAFİFLETMESİNİ BEN KABUL ETMİYORUM"

"Deportivo vatandaşları da, Osmanlı donanmasından, ecdattan, Barbaros Hayrettin Paşa'dan yardım istemişti. Barbaros Hayrettin Paşa, Deportivo sınırlarına kale inşa ederek Portekizli korsanların o şehirden haraç almasının önüne geçmişti. İşte günden beri Deportivo de La Coruna taraftarlarına Los Türkos denir İspanya'da.. Onun için Nutuk Cristiano Ronaldo'nun elinde onun gülücük koymasıyla değer kaybetmez. Başyapıt olarak gördüğümüz Nutuk. O gülücüğün oraya konulması bence son nokta. Keşke oraya gülücük konulmasıydı.. Cristiano Ronaldo'nun bizi tiye alması bizi gülücükle hafifletmesini ben kabul etmiyorum."