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Aniden bastıran mevsimin ilk kar yağışında mahsur kalan işçi kurtarıldı!

’da mevsimin ilk kar yağışında  dağda mahsur kalan işçi yürütülen çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Giriş Tarihi: 21.11.2020 16:26 ABONE OL
Aniden bastıran mevsimin ilk kar yağışında mahsur kalan işçi kurtarıldı!

Malatya'da mevsimin ilk kar yağışında dağda mahsur kalan işçi yürütülen çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

Malatya'da aniden bastıran kar yağışı beraberinde hayatı da olumsuz etkiledi.

Kale ilçesine bağlı kırsal Çanakçı Mahallesinde maden şirketinde çalışan Ahmet Yıldız adlı işçi kardan dolayı dağda mahsur kaldı.

Uzun süre kendisinden haber alınamayan işçi için yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yönlendirildi.

Kar ve tipi nedeniyle normal araçla çıkılamayan bölgeye iş makinesi ile gidilerek mahsur kalan işçi kurtarılarak ilçe merkezine getirildi.

İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Aniden bastıran mevsimin ilk kar yağışında mahsur kalan işçi kurtarıldı!
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