“Bartın Ağda Tatlısı” artık tescillendi

Bartın Belediyesi Bartın yöresinde özel olarak üretilen "Bartın Ağda Tatlısı" nın patentini aldı. Bir köye ismini veren tatlı olma özelliğini de taşıyor.

150 yıldır Bartın ilinde Çöven kökü, şeker, limon tuzu ve su kullanılarak üretilen beyaz renkli ve macun kıvamındaki 'Bartın Ağda Tatlısı' için Türk Patent Kurumuna gerçekleştirdiği Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alınarak, Bartın adına tescillendi.

BELEDİYENİN GÖREVİ DE GEÇMİŞİNE SAHİP ÇIKMAKTIR

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın belediyenin görevinin sadece alt ve üst yapılar yapmak olmadığını belirterek" Belediye olarak ilimizi güzelleştirmek ve halkımızın daha refah bir yerde yaşamalarını sağlamak için alt ve üst yapılarımızı yapımına aralıksız devam ediyoruz. Belediyelerin yöreye ait kültürüne, gelenekleri ile soyut ve somut geçmişine de sahip çıkması görevleri arasındadır. Bunun için 150 yıllık geçmişe sahip olan Bartın'a özgü ağda tatlısı için Türk Patent Kurumundan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alınarak, Bartın adına tescillendi. Ağdacı heykelini sokak iyileştirmeleri kapsamında bu noktaya yerleştirdik. Ağdacı heykeli yapmamızın sebebi Bartın'da ağda tatlısı yapılır. Bu 150 yıllık geçmişi olan bir tatlıdan bahsediyorum. Bu tatlıya münhasır kendine eş bir mahallemiz var bizim. Ağdacı Mahallesi. Bu mahallede de Ağda tatlıları yapılır. Hala devam eden bir süreçtir bu. Kaybolmasın, hatırlansın ve sürekli olsun diye tescil belgesiyle de Bartın'a has olduğuna dair bunu da işaretlemiş olduk." dedi.

KÖYE ADINI VERDİ

Bartın'a özgü bir tatlı türü olan ağda tatlısının lezzeti çöven kökünden geliyor. Çöven kökü, su, şeker ve limon tuzu dışında hiçbir katkı maddesi ya da renklendirici kullanılmaksızın üretilen ağda tatlısı lezzeti kadar doğallığıyla da dikkat çekiyor. Geçmişte ağda tatlısının yapımı ile uğraşan ve geçimlerini ağda tatlısı yapıp satarak kazanan ailelerin yaşadığı köye Ağdacı köyü olarak isimlendirilmiş idi. Köy daha sonra 2009 yılında yapılan referandum ile Belediye sınırları içine alınarak "Ağdacı Mahallesi" oldu.

Mahalle sakinlerinden 48 yaşındaki Yaşar Bulut, eşinin babası ve dedesinden el aldığı ağda tatlısı üretimini 3'üncü kuşak olarak sürdürdüğünü belirterek "Ben 25 senedir ağda tatlısı yapıyorum. Daha önceden eşimin babası ve dedesi yapıyordu. Şimdi 3'üncü kuşak olarak ben yapıyorum. İçinde şeker, su, limon tuzu ve çöven kökü olmak üzere 4 şey var. Yaptığım ağda tatlılarını İstanbul, Ankara, Düzce, Sakarya gibi illere de gönderiyorum. Babamda vefat ettikten sonra eşimle biz devam ettiriyoruz.

ANA MADDE ÇÖVEN OTU KÖKÜ

Bulut ağda tatlısının ana maddesinin çöven otu kökü olduğunu belirterek"Bir miktar çöven otu kökü kalaylanmış su dolu bakır kazanda kaynatılıyor. Kazan içindeki sıcaklık 115 dereceye ulaşıncaya kadar kaynatma işi devam ediyor. Kaynatma işleminin ardından çöven kökü ile kaynatılan su çay rengini alana kadar demlenmesi için bekletiliyor. Çöven köklerinden ayrıştırılan su süzülerek çırpılacak tekneye aktarılıyor. Daha önceleri pür çalısı ile yapılan çırpma işlemi günümüzde ise makineli sistemle gerçekleştiriliyor. Çırpma işlemi başladığında çöven kökleriyle kaynatılan ve çay rengini alan su beyaz köpüğe dönüşüyor. Çırpma işlemine köpüğün uygun kıvama ulaşmasına kadar devam ediliyor. Ağda tatlısının şerbeti içinse belirli oranlarda beyaz şeker ve limon tuzu kullanılıyor. Kalaylanmış bakır kazanda beyaz şeker ve limon tuzu karıştırılarak 50-60 dakika boyunca kaynatılan şerbet daha sonra 30-40 dakika boyunca soğumaya bırakılıyor. Kazanda soğuyan şerbetin üzerine bir süre çırpılmış ve istenilen kıvama ulaşmış köpük ilave ediliyor. Şerbet ve köpük, mablak olarak ta tabir edilen uzun saplı tahta kepçe ile istenilen kıvama getirilene kadar 1,5-2 saat boyunca karıştırılıyor. Kıvama ulaşan karışım ağıza atıldığında eriyen muhteşem bir tatlıya dönüşüyor"