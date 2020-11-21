ByLock’çu eski müdür sahte kimlikle yakalandı

FETÖ soruşturmasından aranan, ByLock kullanıcısı firari eski emniyet müdürü Hüseyin Y. yakalandı. İstanbul Emniyeti Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Polisleri, Bahçelievler ilçesinin Yenibosna semtinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtaki kişiden "Miktat Y." adına düzenlenmiş bir sahte kimlik çıktı. Şüphelinin, FETÖ soruşturması kapsamında mesleğinden KHK ile ihraç edilen eski emniyet müdürü Hüseyin Y. olduğu ortaya çıktı. 2016'da Afyon'daki bir soruşturma kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranma kaydı bulunan Hüseyin Y. gözaltına alındı. Şüphelinin FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu da vurgulandı.