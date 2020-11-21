CHP'li Çeviköz'den skandal açıklamalar! "Maraş’ın kısmi şekilde yeniden açılmasını desteklemiyoruz"

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz'ün, "Joe Biden'dan beklentimiz, Türkiye için demokrasi vurgusu ve temel hak ve özgürlüklere vurgu yapması" şeklindeki açıklaması siyasiler tarafından eleştirildi.



TURAN: "MANDACI CHP"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili avukat Bülent Turan: "'Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz' diyen Atatürk'ten Biden'dan başka umudu kalmayan Kılıçdaroğlu'na! İbretle izliyoruz! Mandacı CHP"



VAHAPOĞLU: "BUNLAR TÜRKİYE'Yİ ABD'NİN EYALETİ Mİ YOKSA MANDASI MI SANIYOR?"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Dr. M. Hidayet Vahapoğlu: "CHP ne yapmak istiyor.. Şu rezalete bak... CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Joe Biden yönetiminden 'Türkiye'de demokrasiye vurgu yapmasını' istemiş... El insaf yahu.. Bunlar Türkiye'yi ABD'nin eyaleti mi yoksa mandası mı sanıyor?"



YILMAZ: "'MANDA VE HİMAYE' ARAYIŞI DEĞİL DE NEDİR?"

AK Parti MKYK Üyesi ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz: "CHP temsilcisi Ünal Çeviköz'ün yeni Amerikan yönetiminden beklentileri 'manda ve himaye' arayışı değil de nedir? Demokrasi ticari bir meta değildir, ithal/ihraç edilmez. Demokrasi milletle ve millete güvenerek gelişir."



ATAŞ: "MiLLETİNE GÜVENMEYiP, BiDEN'DAN MEDET UMAN BIR ZiHNiYET. YAZIKLAR OLSUN"

AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş: "Kendi seçmenine, milletine güvenmeyip, Biden'dan medet uman bir zihniyet.. Yazıklar olsun!!! Kişiler değişse de zihniyetler değişmiyor."





ÖZKAYA: "AĞA BABALARI DA SİVAS KONGRESİ GÜNLERİNDE ABD MANDASI İSTEMİŞTI. KAFA AYNI KAFA"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili avukat Ali Özkaya: "Bu adam gavur parasıyla üç kuruş etmez. Yazık ki bu ülke adına büyükelçilik yapmış. Ağa babaları da Sivas Kongresi günlerinde ABD mandası istemişti. Kafa aynı kafa, 100 yıl geçse de değişmeyecek..."



ÇAKIR: "DIŞ ODAKLARDAN DESTEK BEKLEMEK VE BUNU ÇAĞRIYA DÖNÜŞTÜRMEK EN HAFİF İFADE İLE REZALET"

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır: "Ünal Çeviköz'ün açıklamaları CHP yönetiminin zihniyetinin net tezahürüdür. Milletimize hizmet üreterek, proje yaparak, gönüller kazanarak, demokratik seçimlerle iktidar olma çabası yerine dış odaklardan destek beklemek ve bunu çağrıya dönüştürmek en hafif ifade ile rezalettir."





ÖZALAN: "CHP, ABD'DEN MÜDAHALE VE YARDIM İSTİYOR"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "Rezalet! CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, 'Joe Biden'dan beklentimiz, Türkiye için demokrasi vurgusu ve temel hak ve özgürlüklere vurgu yapması' demiş. CHP, ABD'den müdahale ve yardım istiyor. Cumhur İttifakı milletin hizmetinde, CHP ve ortakları ABD'nin hizmetinde."



ÜNAL ÇEVİKÖZ: "BİDEN'DAN BEKLENTİMİZ TÜRK DEMOKRASİSİ VURGUSU"

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, Amerikan Alman Marshall Fonu (GMF) adlı düşünce kuruluşunun "Türkiye'nin 2021'de Dış Politika Öncelikleri: Ana Muhalefet Partisinden Bir Bakış" başlıklı online panelinde konuştu.

Çeviköz; "Joe Biden'dan beklentimiz, Türkiye için demokrasi vurgusu ve toplanma özgürlüğü gibi tüm temel hak ve özgürlüklere çok güçlü bir vurgu yapması" dedi.

Çeviköz, KKTC'de kapalı kent Maraş'ın kısmi şekilde yeniden açılmasını desteklemediklerini, bunun BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu savundu. Çeviköz, "Kapalı Maraş'ın uluslararası hukuka ve Güvenlik Konseyi'nden geçen düzenleme ve kararlara uygun şekilde açılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Ünal Çeviköz, S-400'lerin aktif hale getirilmemesi seçeneğinin muhtemelen hükümetin gündemine geleceğini, eğer gelmezse de "CHP'nin liderlik edeceği bir sonraki hükümetin gündemine kesinlikle geleceğini" iddia etti ve bu olduğu takdirde Türkiye'nin F-35 uçaklarının ortak üretimi ve satışı programına tekrar dahil edilmesinin beklenmesi gerektiğini savundu.

Çeviköz, Türkiye'nin Libya'ya silah ambargosunu içeren BM Güvenlik Konseyi kararına uymamakla eleştirildiğini savundu.

