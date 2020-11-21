İYİ Parti’li İlçe Başkanı’ndan İl Başkanı’na “FETÖ’cü” suçlaması

İYİ Parti'de FETÖ rahatsızlığı devam ediyor. İYİ Partili Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü olduğunu iddia etmesinin ardından partiden ihraç edilirken, benzer bir haber de bu kez Rize'den geldi. Partisinden oy çokluğu ile ihraç edilen İYİ Parti Rize Güneysu İlçe Başkanı Ali Öztürk, partisinin Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık'ın FETÖ'cü olduğunu iddia etti. Sosyal paylaşım hesabından mesaj yayınlayan Öztürk, İYİ Parti İl Başkanı Özyanık'ın daha önce FETÖ'den yargılandığını belirterek, "FETÖ'den daha önce yargılanan Rize İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Özyanık, benim onu deşifre edeceğimden korktuğu için beni partiden ihraç etme kararı aldı" ifadelerine yer verdi. İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Akyıldız Özyanık ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir şahıs bana FETÖ'cü isnadında bulunmuş. Benim ne olup olmadığımı herkes bilir, çok şükür en iyisini devletim bilir" dedi.