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Haberler Gündem Haberleri MSB'den dikkat çeken "Ağdam" paylaşımı

'den dikkat çeken "" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, 'ın 'dan çekilirken yakıp, yıktığı kente ilişkin görüntüler paylaşıldı. Dikkat çeken paylaşımda " sivil yerleşim yerlerini hedef alan, gece uykusundaki bebekleri katleden Ermenistan, Ağdam'dan çekilirken bile her yeri yakıp yıktı" ifadelerine yer verildi.

AA
Giriş Tarihi: 21.11.2020 22:39 Son Güncelleme: 21.11.2020 22:56 ABONE OL
MSB'den dikkat çeken Ağdam paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Ermenistan'ın Ağdam'dan çekilirken yakıp, yıktığı kente ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından, Ermenistan silahlı güçlerinin 1993'te işgal ettiği Ağdam ilinden, imzalanan ateşkes gereği çıkmasının ardından kentin son durumuna ilişkin videolu paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Balistik füzelerle sivil yerleşim yerlerini hedef alan, gece uykusundaki bebekleri katleden Ermenistan, Ağdam'dan çekilirken bile her yeri yakıp yıktı. Kent Camisinde okunan ilk ezanla birlikte Ağdam'ı yeniden yaşanılabilir bir yer haline getirme çalışmaları da başladı." ifadeleri kullanıldı.

Kentte yıkılan yapıların görüldüğü videoda, Kent Camisi'nde ilk ezanın okunduğu anlar da yer aldı.

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MSB'den dikkat çeken "Ağdam" paylaşımı
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