Örgütün Rusya imamıydı Ermenistan vatandaşı oldu

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Rusya imamı olduğu belirtilen Kerim Has'ın Ermenice öğrendiği ve Ermenistan vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Has sözde Rusya Uzmanı olarak Türkiye aleyhinde kara propaganda faaliyetlerini sürdürüyordu. Hatta Has'ın yorumları 'Rusya uzmanı Dr. Kerim Has' başlığı altında Halk TV, Karar, Birgün, Evrensel, Yeniçağ ve BCC Türkçe gibi basın ve yayın organlarında yayınlanması dikkat çekiyordu. Has'ın adı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün Rusya yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada geçmişti.