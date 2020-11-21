Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Şırnak'ta FETÖ operasyonu: 8 askere gözaltı

'ta operasyonu: 8 askere gözaltı

'ta /'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 2'si üsteğmen, 5'i astsubay ve 1'i uzman çavuş olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.11.2020 16:12 Son Güncelleme: 21.11.2020 16:16 ABONE OL
Şırnak'ta FETÖ operasyonu: 8 askere gözaltı

Şırnak'ta FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 8 asker gözaltına alındı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem imamları ve örgüt üyelerinin ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Belirlenen şüphelilere yönelik Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 2'si üsteğmen, 5'i astsubay ve 1'i uzman çavuş olmak üzere 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şırnak'ta FETÖ operasyonu: 8 askere gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA