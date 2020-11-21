Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. Olağan İl Kongrelerine, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılarak, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Önümüzdeki tüm zorluklara rağmen doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her karışıyla ülkemizi geliştirme, büyütme, güçlendirme, zenginleştirme mücadelemizde yeni bir dönem başlattık." dedi.

Son Dakika: Başkan Erdoğan: Önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

KONGRELERİMİZİ ERTELİYORUZ

Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz. Yeni dalgayı da kırdığımızda aydınlık günler gelecek. Salgın kontrolden çıkarsa daha büyük problemler çıkar.

SALGIN SONRASI DÜNYADA KENDİMİZE İYİ BİR YER EDİNMEKTE KARARLIYIZ

Hukuki altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin oturduğu temelleri güçlendirerek, üretimi ve istihdamı artırarak, salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız.

AVRUPA BİRLİĞİ MESAJI Avrupa Birliği'nden bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını bekliyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyoruz. Geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz.

Suriye'den Libya'ya kadar her yerde siyasi birlik temelinde çözümler için çalışıyoruz.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı

YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTIK

Önümüzdeki tüm zorluklara rağmen doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her karışıyla ülkemizi geliştirme, büyütme, güçlendirme, zenginleştirme mücadelemizde yeni bir dönem başlattık. Önümüzdeki dönem içinde yine tek dayanağımız milletimizdir, milletimizden alacağımız destektir

SON 7 YILDIR ELLERİNDEKİ TÜM KOZLARI SAHAYA SÜRDÜLER

Demokrasi ve kalkınma mücadelemizin önünde set kuramaacaklarını görenler, son 7 yıldır ellerindeki tüm kozları sahaya sürdüler. Hiçbir onurlu ülke ve kurumun, Türkiye düşmanlığını hayat gayeleri haline getirmiş lobilerin ve terör örgütlerinin elinde oyuncak haline dönüşmeyi kabul etmeyeceğine inanıyoruz.

MÜTTEFİKLERİMİZLE DAHA GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ HALİNDE OLMAK İSTİYORUZ

Dostlarımızla ve müttefiklerimizle daha güçlü iş birliği halinde olmak istiyoruz. Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız. Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte 30 yıllık acıları sona erdirecek bir zaferin sevincini yaşadık.