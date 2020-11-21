Son dakika haberi | Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü SABAH'a konuştu: 10 gün içinde sonuçlarını görürüz

Sokağa çıkamıyoruz diye evlerde bir araya gelirsek, konu komşu, eş dost,akraba oturmaları evde yeme içme, ziyafet sohbet olursa bu tedbirlerin etkisi tabi ki by pass edilmiş olur. O zaman istenilen sonuca ulaşılamayabilir. O bakımdan bu dönemde kendi hali halkımızla kalmamız lazım. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmemiz lazım. Olabildiğince dışarıya kalabalığa karışmamak, evde vakit geçirmek, hane halkımızla olmak en güvenli olanıdır.

10 GÜN İÇİNDE SONUÇLARINI GÖRÜRÜZ

Bunları yaparsak daha kötü bir noktaya evrilmeden bu ikinci pik'i tekrar inişe geçirebiliriz. Bunu da aşağı yukarı 10-14 gün içinde sonuçlarını görürüz diye umut ediyorum. İnşallah 2021 yılı başında da aşıya ulaşırız.Aşılama yaparsak önemli ölçüde salgını sınırlandırma şansımız olur.Önümüzdeki yılın da yaz sezonuna inşallah büyük ölçüde kontrolü sağlayarak ulaşabiliriz diye umut ediyorum.