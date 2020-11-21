Son Dakika Haberi | Sokağa çıkma yasağı saatleri: İçişleri genelgesi ile sokağa çıkma yasağında hangi işletmeler açık ve kimler muaf?

Uzun süre sonra ilk defa uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam 20:00 itibarıyla başladı. İçişleri Bakanlığı yeni corona virüs tedbirleri genelgesi ile sokağa çıkma yasağında restoranlar ve diğer işletmelerin açık olup olmadığı da belirlendi. Peki, bu akşam 20:00 itibariyle nereler açık ve sokağa çıkma kısıtlamasından kimler muaf? İşte, KPSS girecek adayların ve çalışmak zorunda olanların durumu hakkında bilgiiler, sokağa çıkma yasağı saatleri ve açık olacak işletmeler...

SON DAKİKA: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLADI!

Birçok vatandaş, 'sokağa çıkma yasağı hangi gün başlıyor, bugün sokağa çıkma yasağı var mı' sorularının yanıtını araştırıyordu. Cumartesi akşamı (bu akşam) saat 20:00 itibarıyla kısıtlama 81 ilde başladı.

Son Dakika Haberi | Türkiye'de sokağa çıkma yasağı başladı! Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, kimler muaf? | Video

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağından muaf olacak vatandaşların ve işletmelerin listesini yayımladı. İşte, sabah 10:00'a kadar sürecek kısıtlama hakkında merak edilenler...

DÜN AKŞAM İTİBARIYLA BAŞLAYAN YASAKLAR

20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 20:00 itibarıyla başladı. 20 yaş altı gençler, dün akşamdan itibaren sadece genelgede belirtilen saatlerde sokağa çıkabilecek. Kafe ve restoranlar için getirilen kısıtlama da dün 20:00 itibarıyla başlayan yasaklar arasında yer alıyor. Restoranlar, bu saatten itibaren paket servis ile hizmet verecek. Lokantalar, kafe ve pastaneler de artık pakete servise döndü. AVM, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak. Sinemalar yıl sonuna kadar, kahvehane, kıraathane, çay bahçeleri, internet kafe ve halı sahalar ikinci bir karara kadar kapalı olacak.