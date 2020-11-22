Azerbaycan görevi için Mehmetçik hazır

MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, dün Türk Havacılık Uzay Sanayii'ni (TUSAŞ) ziyaret etti. Akar, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin büyük bir başarı göstererek 30 yıla yakın süredir Ermenistan işgalindeki topraklarını geri aldığını belirtti. Karabağ'a ilişkin imzalanan anlaşmayla ilgili ise, "Rusya ile yaptığımız görüşmeler var. Azerbaycanlı kardeşlerimizin tüm hak ve menfaatlerinin korunması, kollanması konusunda yapılması gereken ne varsa onları yaptık, yapıyoruz" diye konuştu. Akar, "Azerbaycan ile ilgili tezkere de çıktı. Hazırlıklarımız tamam. Bu tezkerenin gereği olarak en kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek. Bununla ilgili olarak da özelikle Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı. Onların nakliyesiyle ilgili Hava Kuvvetlerimiz de hazır" dedi. Akar, bazı Batılı siyasetçilerin "Azerbaycan ordusu Karabağ'ı yaktı, yıktı" söylemleriyle ilgili ise, "Gerçek dışı bu ifadeler tamamen yanlış değerlendirmelerdir. Azerbaycan Ordusu uluslararası hukuka aykırı hiçbir şey yapmadı" dediYunanistan'ın Ege'deki adaları uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandırdığını belirten Akar, "Bu gerçekten yanlış bir yaklaşım, iyi komşuluğa yakışmıyor. Bizim uzattığımız dostluk eline karşı en yanlış hareketleri yapıyorlar. Biz siyasal çözümlerden, diyalogdan, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Bu konuda iyi niyetimizi gösterdik, göstermeye devam ediyoruz" diye konuştu.Akar, "Ermenistan her tarafı yakıp yıktı, bunlar kayıt altında. Gittikleri her yere mayın ve bir sürü patlayıcı bırakmak suretiyle bundan sonra gelecek kadın, çocuk ve insan varsa onların hayatına kastediyorlar. Türkiye'den gidecek Mehmetçik, inşallah buradaki mayınları toplayıp, etkisiz hale getirmek suretiyle kardeşlerimizin zarara uğramasını önlemeye çalışacak" dedi.