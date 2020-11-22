Bir milyon liralık vurgun yaptılar! Suçüstü yakalandılar

İstanbul Polisi; Bayrampaşa, Beylikdüzü ve Fatih İlçeleri başta olmak üzere telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis memuru ve savcı olarak tanıtan iki tele-dolandırıcıyı yakaladı. İddialara göre; A.H. (30) ve A.D. (32) isimli şüpheliler aradıkları mağdurlara "FETÖ soruşturmalarında isminiz geçiyor. Paralarınızı ve ziynet eşyalarınızı inceleyeceğiz" dedi. Mağdurların ikamet adreslerine giden telefon dolandırıcıları para ve ziynet eşyalarını alarak altı kişiyi aynı yöntemle bir milyon lira dolandırdı.

Dolandırıcılar son olarak Bayrampaşa'da bir kişiyi daha tuzağa düşürmeye çalıştı fakat kendileri tuzağa düştü. Telefondaki kişilerin dolandırıcı olduğunu fark eden A.B. isimli mağdur adayı hemen polisi aradı. Telefon dolandırıcılarına ise "Tamam. Gelin paraları vereyim" dedi. İki dolandırıcı, para ve ziynet eşyası almak için taksiyle gittikleri adreste suçüstü yakalandı. Şüphelilerin baskın düzenlenen adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda para ve ziynet eşyası ele geçirildi. A.H. isimli şüphelinin 2017 yılında Eyüp İlçesi'nde, 2019 yılında ise Bayrampaşa İlçesi'nde meydana gelen iki farklı "Dolandırıcılık" soruşturmasından ötürü arandığı tespit edildi. "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezavine yerleştirildi.