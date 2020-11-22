Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri CHP’li Çeviköz’den skandal vaat: Biz gelirsek S-400’leri kapatırız

’li Çeviköz’den skandal vaat: Biz gelirsek ’leri kapatırız

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Giriş Tarihi: 22.11.2020 ABONE OL
CHP’li Çeviköz’den skandal vaat: Biz gelirsek S-400’leri kapatırız
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, katıldığı bir panelde skandal değerlendirmeler yaptı: "S-400'lerin aktif hale getirilmemesi seçeneği CHP hükümetinin gündemine kesinlikle gelecek. S-400'lerin aktif hale getirilmeme kararı, Türkiye'yi F-35 projesine dahil edebilir. Türkiye, Libya'ya silah ambargosunu içeren BM kararına uymamakla eleştiriliyor. Yalnızlaşmaktan kurtulmak için uluslararası topluma yeniden entegre olmalıyız. Türkiye, Suriye'den çekilmeli. Joe Biden'den beklentimiz Türkiye için demokrasi vurgusu, temel hak ve özgürlüklere vurgu yapması." Çeviköz'ün skandal sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan sert tepki geldi: 'Bağımsızlıktan yoksun bir ulus uşak olmaktan kurtulamaz' diyen Atatürk'ten Biden'den başka umudu kalmayan Kılıçdaroğlu'na! İbretle izliyoruz. Mandacı CHP.
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’li Çeviköz’den skandal vaat: Biz gelirsek S-400’leri kapatırız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA