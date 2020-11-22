CHP’li Çeviköz’den skandal vaat: Biz gelirsek S-400’leri kapatırız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, katıldığı bir panelde skandal değerlendirmeler yaptı: "S-400'lerin aktif hale getirilmemesi seçeneği CHP hükümetinin gündemine kesinlikle gelecek. S-400'lerin aktif hale getirilmeme kararı, Türkiye'yi F-35 projesine dahil edebilir. Türkiye, Libya'ya silah ambargosunu içeren BM kararına uymamakla eleştiriliyor. Yalnızlaşmaktan kurtulmak için uluslararası topluma yeniden entegre olmalıyız. Türkiye, Suriye'den çekilmeli. Joe Biden'den beklentimiz Türkiye için demokrasi vurgusu, temel hak ve özgürlüklere vurgu yapması." Çeviköz'ün skandal sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan sert tepki geldi: 'Bağımsızlıktan yoksun bir ulus uşak olmaktan kurtulamaz' diyen Atatürk'ten Biden'den başka umudu kalmayan Kılıçdaroğlu'na! İbretle izliyoruz. Mandacı CHP.