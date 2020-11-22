DEAŞ’lıların hedefinde İncirlik Üssü de vardı

Gözaltına alınan örgüt üyelerinden Salih K.'nin açtığı kitabevinde yapılan aramada TNT RDX karışımı 500 gram patlayıcı ele geçirildi. Aynı tür bombanın İstanbul'da Beşiktaş Stadı önündeki ve Güngören'deki bombalı saldırıda kullanıldığı belirlendi. Önceki operasyonlarda gözaltına alınan DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'in tutuklanmasının ardından vekaleten örgüt üyelerini Ahmet Can Sarkıntı'nın koordine ettiği ortaya çıktı. Şüphelilerin, kendi aralarında sözde mahkeme kurdukları, 'yaralama', 'tehdit' ve 'kulak kesme' gibe cezaları uyguladıkları ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin hedefinde İncirlik Hava Üssü olduğu, terör örgütü PKK/PYD'nin elinde bulunan esirlerini kurtarmak için bürokratları ve turistleri kaçırma planları yaptığı belirlendi. Sarkıntı ile Salih K.'nin de aralarında bulunduğu 22 şüpheliden 20'si tutuklandı. Öte yandan İstanbul'da 13 ayrı adrese yapılan baskınlarda 18 DEAŞ'lı gözaltına alındı.