FETÖ’nün yeni öğrenci yapılanmasına darbe

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından soruşturulan güncel üniversite öğrenci yapılanmasıyla ilgili iki operasyon gerçekleşti. Operasyonlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı'nın ortak çalışmaları sonucu düzenlendi. Soruşturmada yaklaşık 1 yıl önce örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklanan M.C.'den elde edilen dijital delillerde, 2019 ve 2020 yılı öğrenci evlerine ilişkin detaylı bilgiler yer alıyor. İşte detaylar:Soruşturma, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında farklı illerden İstanbul'a üniversite okumak için gelen öğrencilerin FETÖ'ye ait öğrenci evlerinde kalmaları için yönlendirme yapıldığı bilgisi alınması üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıldı.İstanbul'a üniversite okumak için gelen öğrenciler, şehre ilk geldiklerinde örgüt tarafından otogar ve havalimanlarında karşılandı. Öğrenciler örgüte ait evlere yönlendirildi. Kamuya açık alanlarda toplantı ve piknik organizasyonu yaptılar. Teknik ve fiziki takipler sonucu örgütün öğrenci yapısından sorumlu 8 şüpheli ve bunlara bağlı örgüt öğrenci evlerinde kalan üniversite öğrencileri tespit edildi.Şüphelilerden bazıları FETÖ soruşturmaları kapsamında firariydi. Gaybubet evlerinde saklandıkları anlaşıldı. İlk operasyon 13 Kasım'da İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirildi, 28 şüpheli gözaltına alındı. 5'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. Örgütün güncel faaliyetleri hakkında bilgi verdi.Yeni bilgiler kapsamında düzenlenen ikinci operasyonda ise 11 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Aralarında öğrencilerden sorumlu olanların da bulunduğu 39 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Türkmenistan'da faaliyet gösteren Hazal İnşaat, 5M İnşaat, Canan İnşaat ve AFB şirketlerine yönelik FETÖ soruşturması yürütüldü. Şehmus Üzüm, oğlu İzzet Üzüm ve Sadi Canan dahil 5 kişi tutuklandı. İddiaya göre; şüpheliler FETÖ'nün Dubai imamı Fatih Çiçen'le irtibatlıydı. Şehmus Üzüm, Türkmenistan imamı Seyit Embel'in yardımcısıydı. Üzüm ve oğlu 17-25 Aralık süreci sonrası Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdı.