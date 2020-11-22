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Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi ile ilgili son dakika açıklaması!

'ndan tezkeresi ile ilgili son dakika açıklaması!

'ndan yapılan son dakika açıklamada; tezkeresi ile ilgili "Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır" açıklamalarında bulunuldu. Ayrıca;" , Ege ve D. Akdeniz'de ülkemizin ve 'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecek" denildi. İşte son dakika haberin detayları...

Giriş Tarihi: 22.11.2020 10:59 Son Güncelleme: 22.11.2020 11:02 ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi ile ilgili son dakika açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamalar şu şekilde;

"Son bir ayda 8'i büyük, 23'ü orta çaplı 31 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildi. "Pençe operasyonlarında bugüne kadar 348 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonucu teslim olan ve kaçan terörist sayısında artış oldu"

AZERBAYCAN TEZKERESİ...

"(Azerbaycan tezkeresi) Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır"

"TSK, Ege ve D. Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecek"

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi ile ilgili son dakika açıklaması!
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