PKK’dan beş terörist için 5 yıllık itiraf

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 24 Eylül 2015 gecesi PKK'lı teröristlerce, güvenlik güçlerine silahlı saldırıda bulunuldu. Beytüşşebap'taki teröristlerin hain saldırısında 23 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ali Çaka ile Mehmet Ali Bozkurt şehit düştü.

Terörist saldırısına maruz kalan birliklerde görevli Mehmetçik tarafından derhal karşılık verilerek teröristlere önemli ölçüde zayiat verdirildi.





ONLARCA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İnsansız hava aracı, hava kuvvetleri ve helikopterler desteğinde uzman personelden oluşan birlikler kaçan teröristlerden onlarcasını inlerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi.



PKK'nın yuvası kandil öldürülen o teröristlerden sadece 5'inin itirafını beş yıl sonra yaptı. Örgüt ''Savaş koşullarından dolayı şehit yoldaşlarımızın sicil bilgileri zamanında tam olarak netleştirilemediği için kamuoyu ile paylaşılamamıştı'' diyerek o operasyonda ölen beş teröristin Helena Botan Kod adlı Besna Rahat, Xwinrêj Cudi kod adlı Sekvan Kaçan, Tekoşer Cilo kod adlı Yunus Torsun, Piling Geli kod adlı Mehmet Şirin Yazıcı ve Dara Moxta kod adlı Ahmet Katar olduğunu itiraf etti.