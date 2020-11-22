PKK’nın VIP suikast timinin tedarikçisi ele geçti

TERÖR örgütü PKK'nın suikast planlarına ilişkin görülen dava kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eski Genelkurmay başkanları Hilmi Özkök, İlker Başbuğ, Işık Koşaner ve merhum Yaşar Büyükanıt'a yönelik suikast planlamasında rol alan Doğan Ö. İstanbul'da yakalandı. Doğan Ö.'nün 'Sozdar' kod adlı Nurhayat Ü. ve Erdi E. vasıtasıyla suikastta kullanılacak silah ve mühimmatları tetikçi 'Özgür' kod isimli Fergil F.'ye ulaştıran isim olduğu ortaya çıktı. İddianameyle Doğan Ö.'nün 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanıklar arasında bulunan Cuma T.'nin telefonunda Bakan Varank'ın fotoğrafı bulunmuştu.