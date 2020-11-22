Son dakika haberi... 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 65 yaş üstü kişiler ne zaman dışarı çıkacak?

Son dakika haberler… 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bilindiği üzere koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışla beraber yeniden uygulamaya geçti. Geçtiğimiz hafta içinde gerçekleşen kabine toplantısı ardından yeni tedbir kararları bir bir duyurulmuştu. Bu kapsamda kısıtlamaların dün akşam saat 20.00 itibarıyla uygulama geçmesiyle beraber vatandaşlar bu yaş grubuna uygulanacak olan kısıtlama saatleriyle ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl? 65 yaş üstü saat kaçta kaç arası sokağa çıkabilir? İşte yaşlılar için uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri…
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararları genelgesi içerisinde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatlerine de değinilmiş ve uygulanan kısıtlamanın saatlerinde değişikliğe gidildiği bildirilmişti. Salgında en büyük risk grubu olarak gösterilen bu yaş grubu gün içerisinde 3 saatlik bir zaman diliminde dışarı çıkabilecek…
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NASIL?
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi
"Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak."