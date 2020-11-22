Son dakika haberi... Avrupa Türk SİHA'larını tartışıyor: Baş edemeyiz!

İkinci, sahadan alınan geri bildirimler ve elde edilen bilgilerle bu konuda çok ciddi iyileştirmeler yapıldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Geldiğimiz nokta itibarıyla MAM ailesi dünyadaki muadillerinden çok daha önde. Savaş seyrini değiştiren ve vuruş üstünlüğü sağlayan bir mühimmat olarak gündemimize girdi. Özellikle operasyonel olarak kanıtlanmış bir mühimmat olması ve etkinliğinin çok üst düzeyde bulunması TSK açısından çok ciddi avantaj ancak bu konudaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle MAM-L ve MAM-C'nin ikinci, daha gelişmiş versiyonlarının şu anda çalışmaları devam ediyor