SON DAKİKA HABERİ! Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri!

11 Mart 2020 tarihinden bu yana Türkiye'de etkisini sürdürmeye devam eden corona virüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yaz aylarında uygulama alınan normalleşme planı kapsamında kaldırılan hafta sonu sokağa çıkma yasağı, vaka ve ölü sayılarında meydana gelen artış sebebiyle Bilim Kurulu tavsiyesiyle tekrar uygulamaya alındı ve İçişleri Bakanlığı tarafından kıstlamanın detaylarını içeren yeni koronavirüs tedbir kararları başlığıyla genelge yayımlanarak kamuoyunun bilgisine sunuldu. Bu bağlamda Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Şeklinde soruyla yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor.
22 Kasım bugün sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor merak edenler tarafından araştırılan hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Sorusuna ilişkin tüm merak edilenler ve son dakika haberleri ile ilgili tüm detaylar şöyle;
İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgiler şöyle;
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.
Genelgede yer alan diğer detaylar şöyle;
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;
İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER
Yukarıda belirtilen "Açık Olacak İş Yeri, İşletme ve Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanlar,
Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),
Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD'da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar,
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,
Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,