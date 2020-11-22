SON DAKİKA HABERİ! Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri!

11 Mart 2020 tarihinden bu yana Türkiye'de etkisini sürdürmeye devam eden corona virüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yaz aylarında uygulama alınan normalleşme planı kapsamında kaldırılan hafta sonu sokağa çıkma yasağı, vaka ve ölü sayılarında meydana gelen artış sebebiyle Bilim Kurulu tavsiyesiyle tekrar uygulamaya alındı ve İçişleri Bakanlığı tarafından kıstlamanın detaylarını içeren yeni koronavirüs tedbir kararları başlığıyla genelge yayımlanarak kamuoyunun bilgisine sunuldu. Bu bağlamda Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Şeklinde soruyla yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA! SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR? (22 KASIM 2020 PAZAR)

22 Kasım bugün sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor merak edenler tarafından araştırılan hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Sorusuna ilişkin tüm merak edilenler ve son dakika haberleri ile ilgili tüm detaylar şöyle;