SON DAKİKA... Koronavirüste flaş misafirlik açıklaması: Evde tedbir dönemine başlıyoruz

KRİTİK DÖNEMEÇ

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da konuyla ilgili yaptığı son dakika değerlendirmelerinde "En büyük etken kafeler, restoranlar, çay ocakları, ev ziyaretleri, işyerlerinde ve evlerde insanların birbirleri ile maskesiz, mesafesiz temasları. Kritik bir dönemeçteyiz" dedi.

Türkiye'de olduğu gibi ,Trabzon'da da vaka sayılarının gittikçe arttığını ifade eden Trabzon il Sağlık müdürü Hakan Usta SABAHA konuştu.Usta,"Vaka sayılarımız gittikçe artıyor.Filyasyon ekip sayılarımızı 200'ün üzerine çıkartmış olmamıza, tüm sağlık çalışanlarının cansiperane çalışmasına, hastanelerdeki Covid hasta yoğunluklarına onlarla mücadele etmemize rağmen vakaların önü bir türlü alınamıyor.