SON DAKİKA... Koronavirüste flaş misafirlik açıklaması: Evde tedbir dönemine başlıyoruz

Son dakika haberi... Şiddetlenen koronavirüs salgınına karşı evlerde kırmızı alarm zamanı. SABAH'a konuşan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Avşin Emre Kayıpmaz, koronavirüsle mücadele sürecinde tedbirler kapsamında herkesin kulağına küpe olması gereken tavsiyelerde bulundu. Kısıtlamalara ek olarak artık yeni dönemde evlerde alınacak tedbirlerin de azami önem kazandığını belirten Kayıpmaz yaptığı son dakika uyarılarında çarpıcı maddelere yer verdi: İşte evlerde önlem dönemi ve buna ilişkin kritik bilgiler;
"SOĞUK" DEMEDEN EVİ HAVALANDIRACAĞIZ
* Evlerde her ne kadar soğuk da olsa, mümkün oldukça sık aralıklarla havalandırmayı ihmal etmemeliyiz. Kötü havalandırılmış, kalabalık ortamlarda hastalığın yayılma şansı artmaktadır.
Kayıpmaz'ın son dakika uyarıları arasında çarpıcı misafirlik maddesi dikkat çekti
* Dışarı çıkmamız gerektiği durumlarda işimizi görüp eve dönmeliyiz.
"BİRLİKTE YEMEK ADETİMİZ..."
* Kültürümüzde birlikte yemek yeme adeti var. Normal şartlar altında bu son derece önemli. Ama şu an normal şartlar altında değiliz.
* Yemek ayrı yenebilir, ev içinde bir arada oturuluyorsa maske takılabilir. Temizlik kurallarına dikkat edilmeli.
* Çalışmak için işyerlerine gidip gelirken, toplu taşımada iş yerlerindeki aralar arasında fiziki mesafeye ve fiziki mesafenin korunmadığı yerlerde maskeyi burnun altına indirmemeliyiz.
SON DAKİKA BİLGİSİ: SU KORONAVİRÜSÜN DÜŞMANI
* Sık sık el yıkmalıyız, el yıkayamadığımız durumlarda dezenfektan veya kolonya kullanmalıyız.
* Bol su içmeye, dengeli beslenmeye ve uyku düzenine kış aylarında da özen gösterilmeli.
* TSE uygun olarak üretilmiş, ürün takip sistemi kaydı olan veya medikal tekstil firmalarınca üretilmiş ise tek maskeyi kullanmak da önemli. Burun bölgesinde teli olan maskeler tercih edilmeli. Ancak kendini daha güvende hissetmek isteyenler çift maske de kullanabilir.
"AVM'DEN HIZLI ÇIKAN KAZANIR"
* AVM'lere gitmeleri gerekenlerin, hedef dükkanları belirleyip hızlıca işlerini görüp çıkmaları gerekiyor. Uzun süre oralarda vakit geçirmemeliler.
* Virüsün yayılmasının yavaşlaması her birimizin davranışlarına bağlı. Tedbirlere bireysel anlamda uyum gösterirsek, bu hız kısa sürede düşer. Beklenmedik son dakika gelişmelerinin önüne bu şekilde geçebiliriz.
EV İÇİNDE TOPLANMAK YOK
* Ev içinde toplanmaların olmaması gerekiyor. Bundan kaçınılmalı, izolasyonlara dikkat edilmeli.Birlikte bulunulan zamanı en aza indirmek gerekiyor. Ancak fazla vakit geçirilmesi durumunda da maske riskli durumlarda kullanılabilir.
Bakan Koca yaptığı son açıklamada koronavirüs tedbirleri konusunda topyekün bir seferberlik hali içerisinde olmamız gerektiğini belirtmişti
SON DAKİKA MİSAFİRLİK DÖNEMİ PANDEMİYİ YENENE KADAR KAPANDI
* Misafirliğe gitmememiz, misafir kabul etmememiz gerekiyor. Zorunlu hallerde büyüklerimizin ihtiyaçlarını karşılamamız durumunda, onların ihtiyaçlarını da kapıdan görüp dönmeliyiz.
KRİTİK DÖNEMEÇ
Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da konuyla ilgili yaptığı son dakika değerlendirmelerinde "En büyük etken kafeler, restoranlar, çay ocakları, ev ziyaretleri, işyerlerinde ve evlerde insanların birbirleri ile maskesiz, mesafesiz temasları. Kritik bir dönemeçteyiz" dedi.
Türkiye'de olduğu gibi ,Trabzon'da da vaka sayılarının gittikçe arttığını ifade eden Trabzon il Sağlık müdürü Hakan Usta SABAHA konuştu.Usta,"Vaka sayılarımız gittikçe artıyor.Filyasyon ekip sayılarımızı 200'ün üzerine çıkartmış olmamıza, tüm sağlık çalışanlarının cansiperane çalışmasına, hastanelerdeki Covid hasta yoğunluklarına onlarla mücadele etmemize rağmen vakaların önü bir türlü alınamıyor.
EN BÜYÜK BİRBİRİMİZLE MASKESİS TEMAS
En büyük etken kafeler, restoranlar ,çay ocakları ,ev ziyaretleri, işyerlerinde ve evlerde insanların birbirleri ile maskesiz, mesafesiz temasları olmakta. Bu da bizim vaka sayılarımızı ciddi bir şekilde yukarıya doğru tırmandırmak ta. Biz de ilimize göre daha fazla hasta yoğunluğuna göre tedbirlerimizi almaktayız. Hastanelerde yatak kapasitemizin, gücümüzün son raddesine kadar mücadelenin içerisinde olabilmek adına sürekli kapasite kontrolleri ve artırabilme imkanlarımızı zorlamaktayız .
Vatandaşımızın daha duyarlı olmasını, artık temastan sakınmasını, mesafesini korumasını maskesini doğru bir şekilde kullanmasını özellikle istiyoruz.Kritik bir dönemeçteyiz. İnşallah gücümüzü aşacak tarzda bir yoğunluk ile karşılaşmadan ve vakaları aşağıya doğru azaltarak bu pandemi sürecini bitirebiliriz diye düşünüyoruz.