TRT Geleceğin İletişimcileri Ödülleri verildi

TRT'nin, üniversite öğrencilerinin eğitim faaliyetleri kapsamında yaptıkları çalışmalara katkıda bulunmak ve onları teşvik etmek amacıyla bu yıl 6'ncısını düzenlediği "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması" ödül töreninde ödüller sahiplerini buldu. Ödül töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yarışmamıza bu sene, 76 üniversiteden 700'ün üzerinde eser katıldı. Türkiye'nin yanı sıra Balkanlar, Orta Asya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden iletişim fakültesi öğrencileri kıyasıya bir mücadele verdiler. Bakanlık olarak merak eden, araştıran, üreten yani hayallerinin peşinden koşan tüm gençleri destekliyoruz" dedi. Törende, 5 ana kategori ve 11 alt kategoride dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.