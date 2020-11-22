Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif gündeme geçilmeli

Türkiye'nin de gündem maddelerinden biri olması beklenen 10-11 Aralık tarihlerindeki Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesinde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AB'nin merkezi Brüksel'de çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Kalın, AB Konsey Başkanı Charles Michel'in Dış Politika Başdanışmanı Maryam Van den Heuvel, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in Kabine Şefi Bjoern Seibert ve AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Schmid ile ayrı ayrı görüştü.Kalın, Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik öneminin giderek arttığını, Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir dinamizm kazandıracak, iş birliğini arttıracak ve karşılıklı güven ilişkisini güçlendirecek yeni ve somut adımlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Kalın, Türkiye'nin AB üyeliğini stratejik bir öncelik olarak gördüğünü belirtirken, AB liderlerinin tüm ideolojik ve siyasi önyargılarını bir kenara bırakarak, Türkiye-AB ilişkilerine stratejik bir akılla bakması gerektiğini söyledi. İkili ihtilafların Türkiye-AB ilişkilerini yormasına ve rehin almasına müsaade edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Kalın, Türkiye-AB ilişkilerinde bir an önce pozitif gündeme geçilmesi gerektiğini vurguladı. Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm için yeni fikirlere ihtiyaç olduğunun altını çizen Kalın Türkiye'nin Yunanistan ile istikşafi görüşmelere hazır olduğunu söyledi.