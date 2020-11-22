‘Yeni dalgayı kırdığımızda aydınlık günler göreceğiz’

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. olağan il kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden video konferansla bağlanarak hitap etti.Ülkemizde pek çok faaliyete sınırlama getirildi. Siyasi parti kongreleri için ise herhangi bir engel bulunmuyor. Buna rağmen salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongreleri erteliyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın tedbirlere uymasıyla bugünleri geride bırakacağız. Türkiye salgın sürecini nispeten pozitif ayrışmayla geçirmiş ülkelerden biridir. Milletimizin desteği ve hassasiyetiyle bu yeni dalgayı da kırdığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor.İşi azalan ve tamamen duran esnafımızın, sanatkarımızın, işletmelerimizin, buralarda çalışan insanlarımızın, aynı şekilde buralardan hizmet alan vatandaşlarımızın sıkıntılarını gayet iyi biliyoruz. Okulundan ayrı kalan öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü insanlarımızın neler hissettiğini anlıyoruz. Adeta bağrımıza taş basarak bu yöntemlere başvurmak mecburiyetinde kalıyoruz.REFORMLARLAyeni bir dönemi başlatıyoruz. Hukuki altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin temellerini güçlendirerek, istihdamı artırarak salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız. Cumhur ittifakıyla kurduğumuz yeni yönetim sistemini reformlarla daha da güçlendirerek ülkemizi 2023 hedefleriyle mutlaka buluşturacağız. Kurulduğumuz günden beri biz sadece Allah'ın yardımına güvenerek yol yürümüş, mücadeleye girmiş, zaferler kazanmış bir partiyiz. Önümüzdeki dönem içinde yine tek dayanağımız milletimizin desteği. Sizlerden kendi şehrinizde hiçbir istisna olmaksızın tüm vatandaşlarımıza ulaşarak bugüne kadar yaptıklarımızı ve gelecekte nasıl bir Türkiye tasavvur ettiğimizi anlatmanızı istiyorum. Böylesine kutlu bir davada asla sen-ben kavgasına, şahsi hesaplara, kibre, tembelliğe yer olamaz.BAŞKANErdoğan, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumuna video mesajla katıldı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda diyalog ve diplomasiye açık olduğunu belirten Erdoğan, "Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya kadar her yerde dostlarımızın, kardeşlerimizin yanında yer almaya devam ediyoruz. Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut sorunların aşılması için her zaman yapıcı tutum sergilemiştir. Diyalog ve diplomasiye asla kapımızı kapatmadık, kapatmayacağız. Bizim ne Doğu'ya, ne de Batı'ya sırtımızı dönme lüksümüz olabilir. Avrupa ile ilişkilerimizi geliştirirken Asya'yı, Afrika'yı asla ihmal etmiyoruz" dedi.BAŞKANRecep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın dönem başkanlığındaki G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Zirveye katılan liderlere seslenen Erdoğan, koronavirüs salgınının tüm insanlığı tehdit etmeyi sürdürdüğünü, salgın ile mücadeleyi, iş birliği ve dayanışma olmadan başarıya ulaştırmanın mümkün olmadığını vurguladı. Erdoğan şu mesajları verdi: "Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi. Türkiye olarak 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Almanya'daki iki Türk bilim insanının ürettiği aşıya dair ümit verici haberleri sevinçle takip ediyoruz. Ancak burada bir hususa dikkat edilmesi gerekiyor. Geliştirilen aşılar, mevcut adaletsizlikleri daha da derinleştirmek yerine insanlığın ortak malı olacak şekilde kullanıma sunulmalıdır. Bu çerçevede G20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir. Türkiye olarak biz de birinde insan deneylerine başladığımız toplam 16 aşı çalışmamıza bu anlayışla yaklaşıyoruz. Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız."