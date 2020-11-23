Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 3 milyon makaron ele geçirildi

3 milyon makaron ele geçirildi

’da 3 milyon 60 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 23.11.2020 09:44 Son Güncelleme: 23.11.2020 09:44 ABONE OL
3 milyon makaron ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, vergi vermeyerek devleti maddi zarara uğratan kişilere yönelik çalışmalarına devam ediyor. KOM polisi merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesindeki bir adreste gümrük kaçağı sigara olduğu bilgisine ulaşınca harekete geçti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Söz konusu adrese baskın düzenleyen polis, 3 milyon 60 bin adet boş sigara kâğıdı (makaron) ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
3 milyon makaron ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA