3 milyon makaron ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, vergi vermeyerek devleti maddi zarara uğratan kişilere yönelik çalışmalarına devam ediyor. KOM polisi merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesindeki bir adreste gümrük kaçağı sigara olduğu bilgisine ulaşınca harekete geçti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Söz konusu adrese baskın düzenleyen polis, 3 milyon 60 bin adet boş sigara kâğıdı (makaron) ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.