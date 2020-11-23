57. Alay ruhuyla yardıma koştular

Türkiye'nin dört bir yanında terörle mücadele etmiş 57. Komando Taburu mensupları anılarını yaşatabilmek için bir araya geldi. Sarıkamış Parsları Yardımlaşma Derneği adında bir dernek kurdu. Derneğin başında ise 1992-1997 yılları arasında Sarıkamış 57. Komando Taburu'nda görev yapan Kemal Pursah bulunuyor.

ÇANAKKALE'DE KAHRAMAN 57. ALAYDAN İSİMLERİ GELİYOR

Dernek Başkanı Kemal Pursah, Kars Sarıkamış'taki 57. Komando Taburunun adını Çanakkale kahramanlaşan 57. Alaydan aldığını söylüyor. Terörle mücadele operasyonlarında telsiz kodu olarak parsı kullandıklarını ve birliğinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde olduğu için derneğin adını Sarıkamış Parsları Yardımlaşma Derneği olarak verdiklerini belirtiyor.

SOSYAL MEDYADAN İRTİBAT KURUP DERNEKLEŞTİLER

Dernek kurulmadan önce sosyal medya grubu sayesinde irtibata geçen 57. Komanda Taburu'ndan silah arkadaşlarının sayısı kısa sürede 3 bin 200'e ulaştı. Dernek kurulduktan sonra üye sayısı 311 kişi oldu. Sosyal sorumluluk projeleri üreten dernek üyeleri bir araya geldiğinde kimi zaman şehit olan arkadaşlarının mezarlarını ziyarete gidiyor, kimi zaman bakımsız kalan mezarları tamir ediyor. Yaptıkları bununla da sınırlı değil.

"ÇOĞU ARKADAŞIMIZ ASKERLİK ANILARINI UNUTMUYOR"

Sarıkamış Parsları Yardımlaşma Derneği Başkanı Kemal Pursah, "1990'lı yıllarda çok zor coğrafik şartlarda terörle mücadele için görev yaptık. Çoğu arkadaşımız askerlik anılarını unutmuyor; kimi 18 ay kimi 15 ay askerlik yaptı. 'Sadece sosyal medyada olmayalım, dernek çatısı altında olalım' dedik ve derneğimizi kurduk. Emekli komutanlarımız dönemin silah arkadaşlarıyla İstanbul'da açılışımızı yaptık. 57. Komando Taburu'nun geçmişi Çanakkale'de kahraman 57. Alaydan geldiği için birliğin adı TBMM tarafından Sarıkamış'taki taburdan başka hiçbir birliğe verilmemiş. Açtığımız dernek birlikteki kişilerin buluşma merkezi gibi oldu" diye anlatıyor.

HEM HAYVAN DOSTU, HEM ÇEVRECİ DERNEK

Sarıkamış Parsları Yardımlaşma Derneği'nin faaliyetlerinin yelpazesi çok geniş. Dernek, Mor Çatı Derneği ile dirsek temasında olduğu gibi İstanbul Ataşehir'deki hayvan dostları Patisev ile çalışıyor. Dernek üyeleri yıllarca terörle mücadeleyi dağlarda yaptıkları için dağlık ve yeşillik yerlerdeki çevre temizliğini önemsiyor. Üyeler bu nedenle kimi zaman İstanbul'da toplanıp yeşillik alanlarda çevre temizliği yapıyor.

AZERBAYCAN VE İZMİR'E YARDIM TOPLADILAR

Sarıkamış Parsları Yardımlaşma Derneği Başkanı Kemal Pursah, "Geçen hafta Lösevli Çocuklar haftası olduğu için aramızda topladığımız bir miktar parayla bağışta bulunduk. Pandemi için maskelerin fahiş fiyatta olduğu dönem İstanbul'da 5 bin 500 adet maske dağıtımı yaptık. Son olarak Azerbaycan-Ermenistan savaşına istinaden derneğimiz olarak yardım kampanyası başlattık. Bu maddi yardımı en kısa zamanda ilgili mercilere ulaştıracağız. İzmir depreminde mağdur olanlara kılık kıyafet toplayıp İzmir'e yolladık. Kızılay ile dirsek temasımız var. Bir kan lazım olduğundan Türkiye'nin dört bir tarafına dağılmış üyelerimizle hemen kan vermeye gidiyoruz" diyor.

TERÖRLE MÜCADELE EDENLER UNUTULMASIN

Pursah, 57. Komanda Taburu'nda şu ana kadar 58 şehidin, 126 gazinin, birçok da gazi sayılmayan personelin olduğunu ifade ediyor. Pursah, komanda taburuna farklı zaman dilimlerinde mensup…