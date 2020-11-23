57. Alay ruhuyla yardıma koşuyorlar

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 57. Komando Taburu'nda bir dönem görev yapan silah arkadaşları, yıllar sonra sosyal medyada buluşup Sarıkamış Parsları Yardımlaşma Derneği'ni kurdu. Dernek çatısı altında bir araya gelen arkadaşlar, şehit ve gazi ailelerine destek vermenin yanı sıra çevre temizliğinden hayvan haklarına kadar bir çok alanda sosyal sorumluluk projeleri üretip yardım kampanyalarına imza atıyor.Son olarak Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da işgale karşı verdiği mücadele ve İzmir depremi sırasında mağdur olanlar için yardım toplayan dernek üyeleri, kadın dernekleri ve hayvanseverlerin kurduğu derneklere de destek sağlıyor. Üyeler bazen İstanbul'da toplanıp yeşillik alanlarda çevre temizliği de yapıyor. Derneğin başında ise 1992- 1997 arasında Sarıkamış 57. Komando Taburu'nda görev yapan Kemal Pursah bulunuyor. 57. Komando Taburu'nun adını Çanakkale'de kahramanlaşan 57. Alay'dan aldığını ifade eden Pursah, komando birliği Pars'ta görevli silah arkadaşlarıyla sosyal medyada irtibata geçtiklerini ifade ederek, "Kısa sürede sayımız 3 bin 200'e ulaştı. 'Sadece sosyal medyada olmayalım, dernek çatısı altında olalım' dedik ve derneğimizi kurduk. Dernek, emekli komutanlarımız ve silah arkadaşlarımızın buluşma merkezi gibi oldu" dedi. Pursah yaptıkları bazı çalışmaları ise şöyle anlattı: "LÖSEV'li Çocuklar Haftası dolayısıyla aramızda topladığımız bir miktar parayla bağışta bulunduk. Pandemi için maskelerin fahiş fiyatta olduğu dönem İstanbul'da 5 bin 500 adet maske dağıtımı yaptık. Son olarak Azerbaycan için yardım kampanyası başlattık. İzmir depreminde mağdur olanlara kıyafet toplayıp yolladık. Kızılay'a kan lazım olduğunda Türkiye'nin dört bir tarafına dağılmış üyelerimizle hemen kan vermeye gidiyoruz" dedi.Pursah, "Taburda görev yaparken şehit ve gazi olan askerlerin anılarını derleyip bir kitapta toplayacağız. Kitaptan gelen gelirle bir arazi satın alıp ceviz ağacı dikmek ve bütün şehitlerimizin adlarını ağaçlara tek tek vermek istiyoruz. Ceviz ağacı dikmek istememizin sebebi buradan gelecek maddi imkanla farklı projelerimizi sürdürmek" diye konuştu.