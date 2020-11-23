Belediye şifrelerini ele geçiren yapı denetim firması vurgun yaptı!

SAHTE EVRAKLARLA, HARÇ ÖDEMEDEN İSKAN ALDILAR

İskan ruhsatını kolaylıkla almak isteyen şebeke, düzenledikleri sahte evraklarla harç ve diğer ücretlerini ödemeden birçok iskan ruhsatı aldıkları ortaya çıktı. Belediyenin durumu fark etmesi üzerine savcılığa sunduğu dosyada yapılan incelemede ortaya çıkan bilanço ise görenleri hayrete düşürdü. 47 ayrı dosyada toplam 145 bin 372 metrekare inşaat alanın bulunduğu ve 551 bin 909 TL kamu zararı oluştuğu ortaya çıktı.