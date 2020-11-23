Belediye şifrelerini ele geçiren yapı denetim firması vurgun yaptı!

Denizli'de bir yapı denetim firması, iskan ruhsatını kolaylıkla almak için akıl almaz bir yönteme başvurdu. Belediye çalışanlarının sistem şifrelerini ele geçiren şebeke, bu şifreler ile sisteme girerek sahte evraklar düzenledi.
SAHTE EVRAKLARLA, HARÇ ÖDEMEDEN İSKAN ALDILAR
İskan ruhsatını kolaylıkla almak isteyen şebeke, düzenledikleri sahte evraklarla harç ve diğer ücretlerini ödemeden birçok iskan ruhsatı aldıkları ortaya çıktı. Belediyenin durumu fark etmesi üzerine savcılığa sunduğu dosyada yapılan incelemede ortaya çıkan bilanço ise görenleri hayrete düşürdü. 47 ayrı dosyada toplam 145 bin 372 metrekare inşaat alanın bulunduğu ve 551 bin 909 TL kamu zararı oluştuğu ortaya çıktı.
KAMU ZARARI OLUŞTURAN 16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri ortaya çıkan yolsuzluk sonrası harekete geçti.
16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Görevi ihlal suçundan 8 belediye personeli ile resmi belgede sahtecilik ve kamu zararına nitelikli dolandırıcılık suçundan yapı denetim firması yetkili ve çalışanın içinde olduğu toplam 16 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye çıkarılan şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.