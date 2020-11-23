Bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Yarbay Şebnem Aktop tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Aktop, son bir ayda 8'i büyük, 23'ü orta çaplı olmak üzere toplam 31 operasyon icra edildiğini ve 80 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.Aktop, Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin TBMM'de 17 Kasım'da kabul edildiğini anımsatarak, Türk askerinin 1 yıl süreli yetki ile Azerbaycan topraklarında Rusya ile bir ortak merkez oluşturulması için görev yapacağı bilgisini paylaştı.Diğer taraftan MSB'den yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2, Barış Pınarı bölgesinde ise 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.