Haldun Dormen corona virüse yakalandı! Haldun Dormen’in sağlık durumu nasıl?

"Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler. Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum."

HALDUN DORMEN KİMDİR?

5 Nisan 1928 Mersin doğumludur. Henüz 1 yaşında iken ailesi İstanbul/Şişli'ye taşınır. Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde okumuştur. Sahneye de ilk defa burada öğrenciyken çıkmıştır. Liseyi Robert Koleji'nde okudu. Dormen 8 yaşında bir kaza geçirdi ve sol ayağını sakatladı.

Tiyatro ve oyunculuk derslerini ABD'de Yale Üniversitesi'nde aldı. Daha sonra İstanbul'a döndü ve çeşitli tiyatro oyunları yazdı ve oynadı. 1966 yılında sinema sektörüne de adım atan Dormen, bu yıllarda 2 filmin yönetmenliğini üstlendi. Bu Filmler 'Bozuk Düzen' ve 'Güzel Bir Gün İçin'dir. Bu iki filmi de ödül almıştır. Ama ödüllere rağmen gişe başarısı sağlanmayınca tiyatroya tekrar dönmüştür.

Usta oyuncunun kurduğu Dormen Tiyatrosu 1972 yılında 'Ses Tiyatrosu' olarak perdelerini açtı. Fakat televizyonun yaygınlaşmasından dolayı ilgi görmemeye başladı. Bu nedenle oluşan ekonomik sıkıntılar yüzünden tiyatroyu kapatmak zorunda kaldı. Televizyon sektöründe de başarılı olan Dormen çeşitli programlar yapmış ve yapımcılık yapmıştır. Oyuncunun en bilinen rolü 'Dadı' dizisinde canlandırdığı uşak rolüdür.