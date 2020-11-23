Haldun Dormen corona virüse yakalandı! Haldun Dormen’in sağlık durumu nasıl?

Haldun Dormen ile ilgili sevdiklerini üzen haber geldi! Türkiye'nin tanınmış duayen oyuncuları arasında yer alan Haldun Dormen'in corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından sağlık durumu merak edildi. Tedavisi devam eden Dormen'in sağlık durumu hakkında ilk açıklama kendisinden geldi. Peki Haldun Dormen'in sağlık durumu şu an nasıl, tedavi devam ediyor mu? İşte, corona virüse yakalanan oyuncu Haldun Dormen'in son durumu ile ilgili tüm detaylar…
Haldun Dormen'in coronavirüs tedavisi devam ediyor. Sosyal medya hesabı instagram üzerinden açıklama yapan Dormen'in koronavirüs konusundaki uyarıları da dikkat çekti. İşte Haldun Dormen'in sağlık durumuna ilişkin açıklamaları;
"Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler. Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum."
5 Nisan 1928 Mersin doğumludur. Henüz 1 yaşında iken ailesi İstanbul/Şişli'ye taşınır. Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde okumuştur. Sahneye de ilk defa burada öğrenciyken çıkmıştır. Liseyi Robert Koleji'nde okudu. Dormen 8 yaşında bir kaza geçirdi ve sol ayağını sakatladı.
Tiyatro ve oyunculuk derslerini ABD'de Yale Üniversitesi'nde aldı. Daha sonra İstanbul'a döndü ve çeşitli tiyatro oyunları yazdı ve oynadı. 1966 yılında sinema sektörüne de adım atan Dormen, bu yıllarda 2 filmin yönetmenliğini üstlendi. Bu Filmler 'Bozuk Düzen' ve 'Güzel Bir Gün İçin'dir. Bu iki filmi de ödül almıştır. Ama ödüllere rağmen gişe başarısı sağlanmayınca tiyatroya tekrar dönmüştür.
Usta oyuncunun kurduğu Dormen Tiyatrosu 1972 yılında 'Ses Tiyatrosu' olarak perdelerini açtı. Fakat televizyonun yaygınlaşmasından dolayı ilgi görmemeye başladı. Bu nedenle oluşan ekonomik sıkıntılar yüzünden tiyatroyu kapatmak zorunda kaldı. Televizyon sektöründe de başarılı olan Dormen çeşitli programlar yapmış ve yapımcılık yapmıştır. Oyuncunun en bilinen rolü 'Dadı' dizisinde canlandırdığı uşak rolüdür.
1966 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi 1. Film Ödülü, Bozuk Düzen
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1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Komedi Filmi, Güzel Bir Gün İçin