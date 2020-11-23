İBB’den ‘restorasyon’ skandalı! Keşke dokunmasıydınız!

Beşiktaş'ta bulunan Abdülmecid Han Çeşmesi'nin ihya edilmesi sonucunda ortaya çıkan görüntü, restorasyonun aslına uygun yapılmadığını gözler önüne serdi. Tarihi çeşmenin eski halinden eser kalmaması vatandaşları çileden çıkardı.

ADETA TALAN EDİLDİ

Tarihi yapılara sahip çıktığını iddia eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) restorasyonu faciaya çevirdi. Beşiktaş'ta bulunan 170 yıllık Abdülmecid Han Çeşmesi, İBB tarafından yapılan restorasyonla adeta talan edildi. Restore işleminin bitmesinin ardından sosyal medyaya düşen fotoğraflar sonrasında tepkiler meydana geldi. Tarihi çeşmenin eski ve yeni haline ait olduğu ifade edilen fotoğraflar paylaşılarak, restorasyona tepki gösterildi.

HEYKELLE UĞRAŞANLAR TARİHİN MANASINI BİLMEZ

Sosyal medyada oluşan tepkilerden bazıları şunlar:

-Tarihi Abdulmecid Çeşmesi. @ibb_kultur bu nasıl bir restorasyon anlayışıdır?

-İBB'nin restore ettiği Tarihi #AbdulmecidÇeşmesi... Böyle yapacaklarsa hiç dokunmasınlar daha iyi...

-İBB'nin restore ettiği Tarihi Abdulmecid Çeşmesi… Heykel ile uğraşanlar, Tarihi Çeşme'nin manasını anlamaz.