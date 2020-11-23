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İğrenç görüntüler! Kız çocuğunu annesinin yanında etti

'da yaşanan iğrenç tacizin görüntüleri ortaya çıktı. Yolda yürüyen Yabancı uyruklu kadının 12 yaşındaki kız çocuğuna arkadan yaklaşarak tacizde bulunan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı. Polis şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 18:29 Son Güncelleme: 23.11.2020 18:38 ABONE OL
İğrenç görüntüler! Kız çocuğunu annesinin yanında taciz etti

Yolda yaşanan taciz olayı cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında meydana geldi.

Havalimanından dönen Ukrayna uyruklu anne ve iki kızı kaldırımda yürüdükleri sırada, arkadan yaklaşan bir şahsın 12 yaşındaki kız çocuğuna eliyle tacizde bulunduğu güvenlik kamerasına yansıdı.

Tacizcinin küçük kıza elle sarkıntılıkta bulunmasından sonra küçük kızın çığlık atarak kaçması ve annesinin olaya müdahalede bulunması güvenlik kameralarına yansıdı.

Tacizcinin kısa süre olay yerinde durduktan sonra uzaklaşmasından sonra Ukraynalı anne olayın ardından karakola giderek şikayetçi oldu.

İğrenç görüntüler! Kız çocuğunu annesinin yanında böyle taciz etti | Video

Yaşanan taciz anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdıktan sonra Polis ekiplerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra tacizcinin yakalanması için çalışma başlattığı belirtildi.

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İğrenç görüntüler! Kız çocuğunu annesinin yanında taciz etti
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