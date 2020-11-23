İğrenç görüntüler! Kız çocuğunu annesinin yanında taciz etti

Havalimanından dönen Ukrayna uyruklu anne ve iki kızı kaldırımda yürüdükleri sırada, arkadan yaklaşan bir şahsın 12 yaşındaki kız çocuğuna eliyle tacizde bulunduğu güvenlik kamerasına yansıdı.

Tacizcinin küçük kıza elle sarkıntılıkta bulunmasından sonra küçük kızın çığlık atarak kaçması ve annesinin olaya müdahalede bulunması güvenlik kameralarına yansıdı.

Tacizcinin kısa süre olay yerinde durduktan sonra uzaklaşmasından sonra Ukraynalı anne olayın ardından karakola giderek şikayetçi oldu.

İğrenç görüntüler! Kız çocuğunu annesinin yanında böyle taciz etti | Video

Yaşanan taciz anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdıktan sonra Polis ekiplerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra tacizcinin yakalanması için çalışma başlattığı belirtildi.