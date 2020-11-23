Kaboğlu’ndan ortak anayasa taslağı itirafı

CHP'nin İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun iki yıl önce yaptığı bir konuşmada, HDP'nin de katılımıyla ortak anayasa çalışması yaptıklarını itiraf ettiği ortaya çıktı. 2018'de CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ortak anayasa çalışması yaptığı iddialarını hem İYİ Parti lideri Meral Akşener, hem de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu defalarca yalanlamıştı. Ancak arşivler, ortak anayasa çalışmasına ilişkin itiraflarla dolu. Anayasa çalışmalarının başrolünde yer alan CHP'li İbrahim Kaboğlu'nun 2018'de yaptığı bir açıklama, dört partinin gizlice anayasa taslağı çalışması yaptığını gözler önüne serdi. Kaboğlu o açıklamada, "Bizlerin yürüttüğü anayasa çalışmaları biraz kamuoyundan uzak durdu. Bu çalışmalar, zannediyorum önümüzdeki haftalarda kamuoyu ile paylaşılacaktır. HDP'yi de kapsayacak şekilde yapıldı. HDP'nin de olması önemliydi, bence gerekliydi" diyor. Bu itiraf karşısında Anayasa çalışmasını inkar eden Kılıçdaroğlu ve Akşener'in ne diyeceği merak konusu.