Kritik kırılma noktasındayız hareketi azaltın

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, yasaklar başladıktan sonraki iki haftanın önemine dikkat çekti:Herkesi evde kalmaya, dışarı çıkmak zorunda olanları da maske, mesafe, hijyen kurallarına uymaya davet ediyorum. Sağlıkta kalitenin düşmemesi için belli personele belli sayıda hasta düşmesi gerekiyor. Yasaklar başladıktan 10 gün sonra etkisini ancak görmeye başlıyoruz. Şu an yoğun bakım yatakları doluyor. Ağır hasta sayımız her geçen gün artıyor. Mart-Nisan ayındaki gibi koroner-kalp gibi diğer yoğun bakım ünitelerinin bir kısmını Kovid-19 hastalarına ayırdık. Bu diğer hastalıklarla ilgili, kontrolünüzü öteleyin. Yoğun bakımların doluluk oranlarını aşağıya çekmeliyiz ki Kovid-19 olmayan yoğun bakım hastalarına da yer kalsın.