SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Kasım corona virüsü hasta ve vefat sayılarını açıkladı!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 23 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 23 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...
23 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ
TEST SAYISI: 161.125
HASTA SAYISI: 6.713
VEFAT SAYISI: 153
İYİLEŞEN SAYISI: 3.254
TEDBİRLERE UYUN MASKE TAKIN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin.
DÜNKÜ VERİLER
TEST SAYISI: 155.516
HASTA SAYISI: 6.017
VEFAT SAYISI: 139
İYİLEŞEN SAYISI: 3.812
BUGÜN TESPİT EDİLEN 5.532 YENİ HASTA VAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:Bugün tespit edilen 5.532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin.