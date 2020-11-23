SON DAKİKA HABERİ... Yazıcıoğlu cinayeti yazışmaları ByLock'ta! FETÖ elebaşı operasyonu böyle yönetmiş

50'YE YAKIN KİŞİNİN 10 YILLIK İLETİŞİM KAYITLARI İSTENDİ

ByLock'ta geçen konuşmaların ardından başlatılan soruşturma kapsamında daha önce itirafçı olan Elazığ ilindeki FETÖ yapılanmasının "Avukatlar İmamı" Abdullah Ö.'nün yeniden ifadesi alındı. 50'ye yakın kişinin iletişim kayıtları istendi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün cinayet mi yoksa Fetullahçı Terör örgütünün suikastı mı olduğu yeniden gündeme alındı. 2009 yılındaki soruşturma üzerinde yapılan son dakika incelemelerinde ise açılan ve yürütülmekte olan soruşturma dosyalarının karartılmaya çalışıldığı ve bazı içeriklerin değiştirilerek çeşitli asılsız ihbarlarda bulunulduğu ortaya çıktı.