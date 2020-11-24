Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal salgının ne zaman duracağını açıkladı

'AMACIMIZ ETKİLİ BİR AŞI OLDUĞUNU GÖSTERMEK'

Prof. Dr. Serhat Ünal, gönüllülerin internet sitesi ve açıklanan telefon hattından başvurduğunu bildirerek "Müracaatlar bir ön değerlendirme grubu tarafından mesleklerine göre ve bilgilerine göre risk gruplarına göre değerlendiriliyor. Burada öncelik tanınan kişiler 24 merkezimize bildirilecekler. O merkezler kendi programlarına göre aşılamalarını yapacaklar. Meslek kısıtlaması yok; ama müracaatta bir ön değerlendirme yapılıyor risk açısından. Tamamının aşılanmasına gerek olacak mı bilmiyorum. Kod kırmaya kadar gider bu iş. Esas amacımız bu aşının Faz 3'te yan etkisini kabul edilebilir emniyetli ve etkili bir aşı olduğu göstermek. Emniyetinden zaten bir şüphemiz yok. Etkinliği için de belli sayıda kişinin hasta olmasını takip ediyoruz. Belli bir rakama ulaşınca hangisi önce olursa, 13 bin kişiye kadar aşılayacak kapasitemiz var. Ya bu rakama ulaşacağız ya da ondan önce yeteri sayıda hasta meydana gelmişse kodu kırıp çalışmayı sonlandıracağız" dedi.

'TOPLUMUN YÜZDE 60'I AŞILANDIĞINDA DURACAK'

Prof. Dr. Serhat Ünal, koronavirüsün tüm dünyada etkili olmaya devam ettiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Koronavirüs şu anda dünyayı yakmaya devam ediyor. 50 milyonu geçmiş vaka sayısı, 1 milyonu geçmiş ölüm sayısından bahsediyoruz. Bu nerede sonlanacak, nereye gidecek? Hep söylediğimiz gibi ya bir mutasyon beklentisi var; ama çok da geçerli değil gibi, ya öyle mucizevi bir ilacınız olur, önden verirsiniz hastalık meydana gelmez, ya da hasta olanlara verirsiniz bütün ölümlere mani olur; bununla ilgili çalışmalar var ama daha öyle bir ilaç bulunmadı, ya da aşıya güveneceğiz. Tedbirlerle beraber toplumun yüzde 60'ı aşılandığında bu salgın duracak. Önce biz neyi yapabiliyoruz, o sorumluluğumuzu yerine getirelim. Maske, mesafe, el hijyeni ve yayınlanmış olan kısıtlamalara harfiyen uymak. Şu anda en büyük sorumluluğumuz maske, mesafe, el hijyeni, kısıtlamalara uymak, salgını yavaşlatmak ve ileride aşının da yardımıyla durmasını beklemek."