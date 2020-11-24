Bitlis merkezli 3 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapılanmasına yönelik Bitlis merkezli, Ankara ve Manisa ile KKTC'de eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 'FETÖ üyesi olma suçundan' haklarında arama kararı bulunan F.S. (Muhasebeci), O.K. (Aktif Yüzbaşı), O.D. (Memur-Şef), Ö.D. (Gelir Uzmanı), H.B. (Kom. Yrd. Açıkta) ve F.A. (Ev hanımı) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtirdi.