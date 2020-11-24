Büyük vurgunda hesap vakti

İzmir'de, "Zimmet", "İrtikap", "Görevi kötüye kullanma", "Resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alınan, aralarında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da bulunduğu 26 şüpheli, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün adliyeye çıkarıldı. Başkan Aksoy'un da aralarında bulunduğu 18 kişi savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Emniyetteki sorgusunda, Başkan Aksoy'a polisler belediyenin hurda işleriyle ilgili sorular sordu. Başkanlığı döneminde bu konuyu duyduğunu ve araştırılması için ekip kurduğunu öne süren Aksoy, imzanın kendisine ait olmadığını iddia etti. Bunun üzerine başkanın imzaladığı tüm kağıtlar İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'na incelenmek üzere gönderildi. Emniyetteki sorgusunda, gözaltına alınan isimlerden G.Y.'nin, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) yerine, hurdacılara satılan hurdaları başkanın imzasıyla şantiyeden çıkardığı yönündeki iddiayı reddeden Başkan Aksoy'un, ilgili başkan yardımcısını görevlendirip iç denetim yaptırdığını ve parayı ilgili firmalardan fazlasıyla tahsil ettirdiklerini söyledi.Başkan Serdar Aksoy, belediye envanterindeki kayıp 18 araçla ilgili soruya, "Benim dönemimden önce olan bir olay. Mali denetim yaptırdım. Araçların bazılarının olmadığı ile ilgili tutanak tutuldu. Bunun üzerine barkod sistemi getirdim" dedi. Başkan Aksoy, banka hesap hareketleri ve oğluna İstanbul'da alınan 1+1 evle ilgili ise, "Ben müteahhidim. Devam eden 16 villa projesi var. Adaylığım dönemimde birçok masraf oldu. Paralar geldi, gitti. Her birinin kaydı var. Gayrimenkullerin ikisi hariç tamamını belediye başkanı olmadan önce aldım. Oğluma ev alınması için dedesi yardımcı oldu" dedi.MENEMEN Belediyesi'nin temizlik hizmetleri için araç kiralama ihalesini verdiği şirketin adresinin boş apartman dairesi olduğu ortaya çıkarken, bilgisayar alımı yapılan kişinin adresinde demir atölyesi, dezenfektan alımının gerçekleştiği şirketin adresinde ise pizzacı ve dondurmacı bulunduğu belirlenmişti. Başkan Aksoy'un, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 45 aylığına 37 milyon bedelle 22 çöp kamyonu kiraladığı belirtilirken, uzmanlar ise 22 çöp kamyonunun satın alındığı takdirde yaklaşık 6 milyon TL maliyete sahip olacağını söyledi. Aksoy'un, belediyeye ait 161 ton hurdayı da kişisel borcunun ödenmesi karşılığında hurda firmasına bedelsiz verdiği ileri sürüldü. Serdar Aksoy'un, belediye iştiraki Meta-Su A.Ş.'de şirket müdürü olduğu ve 'huzur hakkı' adı altında aylık 10 bin TL aldığı da iddialar arasında yer aldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu, 16 Kasım'da Aksoy'u oy birliğiyle "kesin ihraç" istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmişti. Aksoy ise 18 Kasım'da partisinden istifa ettiğini, görevine devam edeceğini duyurmuştu.