İGDAŞ’ta makam şoförü yağmalandı! İşte skandalın detayları

Son dakika haberi... 32 yaşındaki Murat B., İstanbul Gaz Dağıtım Anonim Şirketinde (İGDAŞ) işçi olarak çalışıyordu. İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen'in makam şoförü olarak görevlendirilen genç adam, olay günü genel müdürlük binasında makam girişinde oturmuş karşılama asistanı ile muhabbet ediyordu. Makam odasından çıkan Özel kalem müdürü Feyza Vurgun ikiliyi görüp ne yaptıklarını sordu. Murat B. İGDAŞ'la ilgili bir açıklama olduğunu, bunu konuştuklarını söyledi. O anda kalem müdürü, genç adamın elinden telefonunu alıp genel müdür Özmen'e götürdü.

TELEFONUNU YAĞMALAYARAK, İŞTEN ÇIKARTTI

Telefonunu geri isteyen Murat B., odaya alınmadı. Genel müdür ise telefonuna el koyduğu Murat'ın kendisi hakkında diğer çalışanlarla yaptığı whatsapp konuşmalarında hakaret içerikli sözler sarf ettiğini gördü. Bunun üzerine kurumun avukatı ve hukuk müşavirini makamına çağıran Özmen, Murat B.'nin arkadaşlarıyla yaptığı görüşmeleri, tutanak altına alıp işten çıkarılması üzerine insan kaynaklarına bildirim yaptı.

Haklı fesih nedeniyle işine son verilen Murat B., duruma itiraz edip İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Kendi iradesi dışında özel mesajların okunduğunu incelendiğinde ve içeriklerinin kayıt altına alındığını belirterek İGDAŞ genel müdürü ve özel kalem müdürü ile hukuk müşaviri ve avukatlardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ İŞTİRAK HALİNDE

Yürütülen soruşturma kapsamında, tutanak altına alınarak disiplin kurulunda haklı fesih nedeni olarak gösterilen mesajların, Murat B.'nin telefonunun yağmalanarak elde edildiği, genç işçinin özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği belirtildi. Aynı zamanda whatsapp konuşmaları tutanak altına alınarak haberleşmenin gizliliğinin de ihlal edildiği belirterek olayla ilgili dava açıldı.

Hazırlanan iddianamede, İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen ve Özel Kalem Müdürü Feyza Vurgun'un şirketteki pozisyonlarından, dolayısıyla mesleklerini icra etmelerinin kendilerine sağlamış olduğu kolaylıktan yararlanmaları suretiyle "nitelikli şekilde yağma", "özel hayatın ve haberleşmenin gizliliği ihlal"suçunu işledikleri anlatıldı.