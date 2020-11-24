Kaktüs ne zaman çiçek açar? Kaktüs çiçeği bakımı nasıl yapılır, kaç günde bir sulanır?

Kaktüs hem görüntüsü hem dikenli yapısı ile insanların oldukça çok ilgisini çekmektedir. Bakılması en kolay bitki türlerinden olduğu için evlerde veya iş yerlerinde küçük kaktüsler yetiştirilmektedir. Kaktüs yetiştirilmesinde dikkat edilecek püf noktalar vardır. Kaktüs çiçeği bakımı nasıl yapılır? Konu başlığında ele aldık. Özellikle ilk çiçeği bekleyenler "Kaktüs ne zaman çiçek açar?" Merakı oluyor. İşte kaktüs gelişimi ile ilgili tüm ayrıntılar…

KAKTÜS NE ZAMAN ÇİÇEK AÇAR?

Kaktüsler senede bir kez çiçek açar. Açan çiçeğin ömrü ise 3- 4 hafta arasında değişmektedir. Bu sürenin sonunda çiçekler dökülür ve bir sonraki seneye hazırlık yapar. Kaktüsler çiçek açmadan önce tomurcuklanarak bunu belli eder. Açan bu çiçekleri gördüğünüzde dökülmemeleri için dokunmamaya dikkat etmelisiniz.

KAKTÜS ÇİÇEĞİ BAKIMI

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi kaktüs bakımı ne kadar zahmetsiz olsa da işte kaktüs çiçeği bakımında dikkat edilmesi gerekenler:

Kaktüsler bolca güneş ışığına ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle evinizin ve balkonunuzun en çok güneş alan yerinde kaktüs yetiştirmeniz en iyi seçim olacaktır. Ancak doğrudan öğle ışığına da maruz bırakmamaya dikkat etmelisiniz.

Kaktüsler yüksek ısıya ve soğuğa dayanıklı bitkilerdir. Ancak yazın 40 derecenin üzerindeki sıcaklıkta büyüme durur. Kışları ise -15 derecenin altına düşmemeli ve sulanmamalıdır.

Kaktüslerin en verimli yetiştiği topraklar, çiçek toprağı ve kalın kum karışımıdır. Kullanılan toprak suyu geçirmeli ve kireçsiz olmalıdır. Bunun yerine arada suni gübre vermek kaydıyla torf ve pomza karışımı da kullanılabilir.

Kaktüsler için de diğer bitkilerde olduğu gibi en faydalı su yağmur suyudur. Ancak yağmur suyuna ulaşmak biraz zor olabilir. Bunun yerine çok sert olmayan musluk suyu veya içme suyu kullanabilirsiniz.

Kaktüsler fazla su istemeyen bitkilerdir bu nedenle sadece toprağın yüzeyi değil içinin de kuruduğuna emin olunca su vermelisiniz. Sulama işlemini sıcak ve güneşli havalarda bol su ile yapabilirsiniz.

Kaktüsleri nemli havadan ve havasızlıktan korumalısınız. Kapalı alanda yetiştirilen kaktüsler için ortam sık sık havalandırılmalıdır. İlkbahar, yaz ve sonbahar aylarında kaktüsleri balkonda yetiştirmek daha doğru olacaktır.

Kaktüsler için en uygun gübreleme mevsimi ilkbahardır, kış aylarında gübrelemekten kesinlikle kaçınmalısınız. Vitamin adıyla bilinen suni gübreler kaktüsünüz için en uygun gübre olacaktır. Normal hayvan gübresi kesinlikle verilmemelidir.

Saksı değiştirme işlemi için en uygun aylar ocak, şubat, temmuz, ağustos aylarıdır. Saksınızın dibine çakıl taşları koyarak suyun saksıda kalmamasını sağlamalısınız. Kaktüsten çok büyük bir saksı ya da fazla toprak kullanılmamalıdır. Kaktüslerinizin saksısını 6-7 yıl içinde mutlaka yenilemeniz gerekmektedir.

KAKTÜS KAÇ GÜNDE BİR SULANIR?

Kaktüslerinizi sularken dikkat etmeniz gereken tek husus toprağın kurumuş olmasıdır. Kaktüslerinizi kış döneminde hiç sulamamalı yahut çok az sulamalısınız.

KAKTÜSÜN ÖMRÜ NE KADARDIR?

Kaktüsler çok suya ihtiyaç duymadan sıcak ve soğuğa dayanıklı bir şekilde yaşayabilirler. Bu nedenle bilindiği üzere uzun ömürlü bitkilerdir. Uygun koşullar sağlanan bir kaktüs 150 ila 200 yıl arasında yaşayabilir.

1750 tane bilinen türü vardır.

Kaktüs ismi Yunancadan gelmiştir ve Yunanca dikenli demektir.

Kaktüsler sıcak ortamlarda, sıcak iklimlerde yetişir.

Kışın ise -20'lere kadar yaşamlarını sürdürebilirler.

Kaktüsler çok suya ihtiyaç duymazlar.

KAKTÜSÜN KAÇ ÇEŞİDİ VAR?

Kaktüsün çok fazla çeşidi bulunmaktadır. Bunun sebebi ise yaprakları dikene dönüşen her bitkinin kaktüs sayılmasıdır. Bu yüzden yaygın olarak bilinen türlerinden örnek vereceğiz ancak yine de iki ana başlıkta incelemekte fayda var.

Ilıman iklim kaktüsleri; bu kaktüsler için en uygun sıcaklık beş derece ve üstüdür. sıfıra yakın derecedeki sıcaklığa kısa bir süre dayanıklılık gösterir. Bu kaktüs türü yaz aylarında balkonda bakılabilse de kış aylarında içeride bakmakta fayda vardır.

Soğuk iklim kaktüsleri; -15 dereceye kadar dayanabilen nadir kaktüs türlerindendir. Kendilerini soğuktan koruyabilmeleri de ancak kuru bir ortam veya bir kar örtüsüyle mümkündür. İşte bazı kaktüs çeşitleri:

Afrika Süt Ağacı Kaktüsü

Sıçan Kuyruğu Kaktüsü

Melek Kanadı Kaktüsü

Saguaro Kaktüsü

Yaşlı Kadın Kaktüsü

Papaz Takkesi Kaktüsü

Varil Kaktüsü

DİKENSİZ KAKTÜS ÇEŞİTLERİ

Dikensiz kaktüs çeşitlerine sukulent adı verilmektedir. Bu türde ışığı ve sıcağı sevmektedir. Ancak kışın -15 dereceye kadar soğuğa dayanabilmektedirler. Yapraklı kaktüs çeşitleri de bu kısımda yer alır.

Faucaria Tigrina Sukulent

Echeveria Agovides Sukulent

Graptopetalum Superburn Sukulent

Echeveria Black Knight Sukulent

Aeonium Hawortii Sukulent

Crassula Jade Mesembryanthe Moi

Crassula Falcata Sukulent

Echeveria Sukulent

Cotyledon Ladismithiensis Sukulen

Crassula Perforata Sukulent

Tradescantia Somaliensis Sukulent

Portulaca Afra Minör Sukulent

Portulacaria Afra Follis Variegata

ÇİÇEK AÇAN KAKTÜSLER

Kaktüslerin büyük çoğunluğunda yaprak ve çiçek bulunmamaktadır. Ancak bazı kaktüs çeşitleri geceleri çiçek açmaktadır. İşte çiçek açan kaktüsler: