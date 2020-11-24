Necmettin öğretmene asker selamı

3 YIL önce görev yaptığı Şanlıurfa Siverek'ten memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli- Pülümür karayolunda PKK tarafından kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın okulunda sevinç ve hüzün bir arada yaşandı. Şehit Necmettin Yılmaz İlk ve Ortaokulu'nda her 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde şehit öğretmenlerini unutmayan öğrenciler yine onun fotoğrafının önünde şiirler okudu. Öğrenciler asker selamı vererek öğretmenlerini kendilerinden ayıran terörü lanetledi. Necmettin Yılmaz'ın ailesi Hamit-Gülay Yılmaz da SABAH'a duygularını paylaştı: Oğlumuz olmadan 3'üncü Öğretmenler günü. Bizi öğretmenler Günü'nde arardı ve "bugün bizim günümüz baba" sözleri hâlâ kulaklarımızda çınlıyor. Zalimler kahrolsunlar, perişan olsunlar. Cehaletle savaşırken şehadete eren oğlumun ruhu şad olsun. Oğlumuzun katillerinin evine taziye ziyaretine giden HDP'liler var ya işte onlarla teröristler arasında bir fark görmüyorum. Şehitlerimizin kanlarında boğulacaklar. Devletimiz hainlerin peşini bırakmıyor. Oğlumun öldürülmesi için talimat veren hainin öldürüldüğünü SABAH'tan öğrendik. Mutluluktan ağladık. Devletimiz varolsun" dedi.