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Şehit öğretmenler unutulmuyor

Bölücü terör örgütü tarafından katledilen , , Neşe Alten, Ayşe ve Numan Konakçı, Yasemin ve Bayram Tekin'in de aralarında bulunduğu şehit öğretmenler, 'nde unutulmuyor.

AA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 15:00 Son Güncelleme: 24.11.2020 15:01 ABONE OL
Şehit öğretmenler unutulmuyor
Bölücü terör örgütü PKK tarafından katledilen Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın, Neşe Alten, Ayşe ve Numan Konakçı, Yasemin ve Bayram Tekin'in de aralarında bulunduğu şehit öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde anılıyor

Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik yıllardır saldırılar düzenleyen eli kanlı terör örgütü PKK, güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef alıyor. Terör örgütü, hain saldırılarında çok sayıda öğretmeni de şehit etti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, terör örgütü PKK mensuplarınca 9 Haziran 2017'de 22 yaşında Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit edildi.

Dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden Yalçın ağır yaralandı. Yalçın, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit düştü.

NECMETTİN ÖĞRETMENİ KAÇIRIP KATLETTİLER

Sınıf öğretmeni 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz ise 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için görev yeri Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine dönerken PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı.

Teröristlerce katledilen Necmettin öğretmenin naaşı, 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulundu. Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, 16 Temmuz 2017'de Gümüşhane'de toprağa verildi.

NEŞE ÖĞRETMEN BABASI İLE ŞEHİT DÜŞTÜ

Öğretmen babası Hasan Alten'i örnek alarak öğretmen olan Neşe Alten de şehit öğretmenler arasında bulunuyor. Neşe Alten, görev yeri Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristlerce 26 Ekim 1993'te babasıyla şehit edildi.

ÖĞRETMEN ÇİFT ŞEHİT EDİLDİ

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Babahaki Köyü İlköğretim Okulu'nda görev yapan Numan ve Ayşe Konakçı çifti, 26 Ekim 1993'te şehit edildi.

Bir kız çocuğu babası öğretmen Numan Konakçı'nın adı memleketi Denizli'nin Tavas ilçesindeki Hırka Köy İlkokulu'nda, öğretmen Ayşe Konakçı'nın adı ise aynı ilçeye bağlı Ulukent'te bir ilköğretim okulunda yaşatılıyor.

TEKİN AİLESİ KATLEDİLDİ

Terör örgütü PKK mensupları, Bitlis'in Düzköy Erikli Köyü İlkokulunda öğretmen olan Yasemin Tekin, Düzköy Erikli Köyü Ortaokulunda görev yapan eşi Bayram Tekin ve küçük kızları Betül'ü 25 Ekim 1993'te şehit etti.

İkinci çocuğuna hamile olan şehit öğretmen Yasemin Tekin'in adı Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir okula verildi.

ELİ KANLI TERÖRİSTLERCE AYNI GÜN 6 ÖĞRETMEN ŞEHİT EDİLDİ

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde terör örgütü üyeleri, 11 Eylül 1994'te 6 öğretmeni şehit etti. Öğretmenler Rüstem Şen, Metin Kaynar, Ali İhsan Çetinkaya, Mustafa Karınca, Buminhan Temizkan ve Vedat İnan, okul lojmanında şehit edildi.

ŞEHİT ÖĞRETMENLER

Milli Eğitim Bakanlığının sitesinde yer alan bilgilere göre, PKK'nın katlettiği eğitimcilerin de aralarında bulunduğu şehit öğretmenlerin şehadet tarihi, şehit oldukları yer ve isimleri şöyle:

11.05.1917-Irak Abdülkerim USTA
31.10.1917-Filistin Mahmut KARABEKİROĞULLARI
20.09.1918-Filistin Süleyman öğretmen
23.12.1930-Menemen Mustafa Fehmi KUBİLAY
26.06.1979-Gaziantep Mehmet SAYGIGÜDER
14.01.1980-İstanbul Recep ÇAKIR
7.04.1980-Ağrı Nevzat DEMİRCİ
28.05.1980-Batman Fevzi ATEŞ
2.06.1980-İstanbul Ali İNCEKARA
5.07.1980-Adana Ergün EROL GÜRSESOĞLU
15.05.1987-Mazgirt İsa KARAASLAN
21.05.1987-Diyarbakır Asım ÖZDEN
25.05.1987-Mardin Aydın ACUN
4.11.1987-Diyarbakır Tahir CİVİL
12.11.1987-Şırnak Şenol AKAR
11.01.1988-Mardin Adem AKDENİZ
12.03.1988-Batman Hüseyin AYDEMİR
25.03.1988-Mardin Muhammed YILDIZ
12.04.1988-Tunceli Lokman ÇEKER
15.04.1988-Tunceli Ali BOŞGELMEZ
23.04.1988-Tunceli Mustafa ÇAĞLAR
5.11.1988-Mardin Mithat EREN
5.11.1988-Mardin Nuri ÖZTÜRK
4.12.1988-Batman Sezgin YOLCU
6.09.1989-Siirt Mehmet KAPUSUZ
6.09.1989-Siirt Çevik Ersin TEMEL
6.09.1989-Siirt Durmuş GÜÇLÜ
17.10.1989-Mardin Fasih SÖĞÜT
28.03.1990-Kahramanmaraş Hanifi ÇAKALLIOĞLU
14.04.1990-Elazığ Ahmet BEKAR
14.04.1990-Elazığ İzzet YÜKSEL
3.09.1990-Muş Ertan SEVİM
19.09.1990-Kars Ali KARAOĞLAN
7.11.1990-G.antep Mehmet GEZER
20.10.1991-Mardin Abdulkadir UĞURLU
17.11.1991-Tunceli Esma KARADOĞAN
6.01.1992-Mardin İbrahim KIZMAZ
19.03.1992-Mardin Orhan GÖK
23.03.1992-Diyarbakır Mehmet GEREN
29.04.1992-Iğdır Şevki AKGÜN
4.05.1992-Erzurum İlyas ACAR
20.05.1992-Diyarbakır Orhan KORKMAZ
5.06.1992-Mardin Seydo AYDOĞAN
13.08.1992-Diyarbakır Elif LİVAN
23.08.1992-Diyarbakır Ramazan ERGİ
29.08.1992-Adana Abdurrahman TANER
16.09.1992-Diyarbakır Engin EKER
6.10.1992-Mardin Abdulvahap YERSİZ
11.11.1992-Diyarbakır Emin AYDIN
11.11.1992-Diyarbakır Vural AKDENİZ
22.11.1992-Diyarbakır M.Mehdi ŞANLI
6.12.1992-Diyarbakır Mehmet Emin ÖZDEN
6.12.1992-Diyarbakır Ahmet KOPARAN
3.01.1993-Bitlis Halis ŞİŞMAN
13.01.1993-Diyarbakır Zübeyr AKKOÇ
13.01.1993-Diyarbakır Ramazan Aydın BİLGE
18.02.1993-Mardin Ertuğrul ALPTEKİN
22.02.1993-Siirt İsmail ÇELİK
19.04.1993-Diyarbakır Alihan HAN
24.05.1993-Bingöl Abdullah KARA
24.05.1993-Bingöl Mehmet BİROL
24.05.1993-Elazığ Birol İrfan AŞKAR
10.06.1993-Batman Ali Rıza PEKGÖZ
11.06.1993-Diyarbakır Nuriye AK
21.06.1993-Tunceli Nevzat AKDEMİR
23.06.1993-Tunceli Hamza ÇETİN
23.06.1993-Tunceli Erkan AYDIN
24.06.1993-Bingöl Selahattın AYSAN
5.08.1993-Diyarbakır M.Mecit YALÇIN
7.09.1993-Diyarbakır Osman ÇİÇEK
16.09.1993-Tunceli Ayhan KURAL
21.09.1993-Diyarbakır Ali Şahap SALIK
29.09.1993-Şanlıurfa Gürez ŞİMŞEK
29.09.1993-Şanlıurfa Zeki ŞENOĞLU
6.10.1993-Tunceli Nurgül (KALE) ALADAĞ
6.10.1993-Tunceli Bayram ALADAĞ
7.10.1993-Tunceli Taşkın SENGER
7.10.1993-Tunceli Orhan BAKIŞ
7.10.1993-Tunceli Fevzi KATAR
7.10.1993-Tunceli Ünal ATLI
22.10.1993-Diyarbakır Ethem YAŞAR
22.10.1993-Diyarbakır A.Nurettin SOYER
22.10.1993-Diyarbakır Ali YILDIRIM
22.10.1993-Diyarbakır Hüseyin YAVUZ
24.10.1993-Diyarbakır Zeki SAVRUK
25.10.1993-Van Mehmet İZDAL
25.10.1993-Bitlis Abdurrahman Nafiz ÖZBAĞRIAÇIK
25.10.1993-Bitlis Ergin KOMUT
25.10.1993-Diyarbakır Fatih TEKİN
25.10.1993-Diyarbakır Mehmet FİDAN
25.10.1993-Bitlis Yasemin TEKİN
25.10.1993-Diyarbakır Sezgin KEÇECİ
25.10.1993-Bitlis Bayram TEKİN
26.10.1993-Diyarbakır Ayşe KONAKÇI
26.10.1993-Diyarbakır Numan KONAKÇI
26.10.1993-Diyarbakır Neşe ALTEN
16.11.1993-Diyarbakır Kemal SERT
21.11.1993-Tunceli Zafer ÖZDENİZ
21.11.1993-Tunceli Halil KANDEMİR
29.12.1993-Diyarbakır Mehmet DAYAN
1.01.1994-Elazığ Nahit ERGENE
22.02.1994-Şırnak Mustafa BOZ
1.03.1994-Diyarbakır Hasan AKAN
7.04.1994-Diyarbakır M.Ali DURAK
20.04.1994-Tunceli Metin GENÇDAL
29.04.1994-Diyarbakır Recep OYUR
29.04.1994-Batman Erkan ÖZCAN
17.05.1994-Batman Sıtkı ABDİOĞLU
3.06.1994-Diyarbakır Kemal GÖÇER
5.06.1994-Diyarbakır M.Nuri DEMİRALP
11.09.1994-Tunceli Rüstem ŞEN
11.09.1994-Tunceli Metin KAYNAR
11.09.1994-Tunceli Ali İhsan ÇETİNKAYA
11.09.1994-Tunceli Mustafa KARINCA
11.09.1994-Tunceli Buminhan TEMİZKAN
11.09.1994-Tunceli Vedat İNAN
15.09.1994-Diyarbakır M.Şirin GÖKDERE
17.09.1994-Tunceli Atilla AYDOĞDU
23.09.1994-Batman Adnan TUNCA
23.09.1994-Batman Mustafa GÜMÜŞ
28.09.1994-Ağrı Sait KORKMAZ
8.10.1994-Van Hayati KAPUKAYA
11.10.1994-Erzurum Ersoy YORULMAZ
11.10.1994-Erzurum Ragip KÖSE
11.10.1994-Erzurum Nurullah SARAÇ
11.10.1994-Erzurum Ali BULUT
5.11.1994-Mardin Erol ERCAN
5.11.1994-Mardin Ali YILDIZ
5.11.1994-Mardin Mehmet Zeki ÖDÜK
5.11.1994-Mardin Mahmut ÇATALKAYA
25.05.1995-Batman Şeyho KURTULMUŞ
26.09.1995-Diyarbakır Necati ÇİÇEK
2.10.1995-Şırnak Hamza Halit SÜLÜN
12.10.1995-Sivas Hüseyin KOCABAŞ
30.10.1995-Mardin Gürkan ARITÜRK
30.10.1995-Mardin Ökkeş KAYA
22.04.1996-Kahramanmaraş Hacı Ömer SERİN
22.04.1996-Kahramanmaraş Nurettin ASLAN
22.04.1996-Kahramanmaraş Aydın YILMAZ
23.04.1996-Kahramanmaraş Nurettin ARSLAN
22.06.1996-Diyarbakır Aynur SARI
1.10.1996-Diyarbakır Nesrin ÜNÜGÜR
1.10.1996-Diyarbakır Cuma İBİŞ
1.10.1996-Diyarbakır Mustafa Saadettin KÜÇÜK
1.10.1996-Diyarbakır Uğur GÖREN
12.02.1997-Batman Bülent AY
1.09.1997-Diyarbakır Lütfi ÖLMEZ
9.10.1997-Mersin Mustafa ÖZKAN
15.07.1998-Hakkari Erhan ÇAKMAK
4.09.2011-Tunceli Dilay KERMAN
16.07.2016-Ankara Yusuf ELİTAŞ
9.06.2017-Batman Şenay Aybüke YALÇIN
12.07.2017-Tunceli Necmettin YILMAZ

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Şehit öğretmenler unutulmuyor
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