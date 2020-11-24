Şehit öğretmenler unutulmuyor

Bölücü terör örgütü PKK tarafından katledilen Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın, Neşe Alten, Ayşe ve Numan Konakçı, Yasemin ve Bayram Tekin'in de aralarında bulunduğu şehit öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde anılıyor

Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik yıllardır saldırılar düzenleyen eli kanlı terör örgütü PKK, güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef alıyor. Terör örgütü, hain saldırılarında çok sayıda öğretmeni de şehit etti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, terör örgütü PKK mensuplarınca 9 Haziran 2017'de 22 yaşında Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit edildi.

Dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden Yalçın ağır yaralandı. Yalçın, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit düştü.

NECMETTİN ÖĞRETMENİ KAÇIRIP KATLETTİLER

Sınıf öğretmeni 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz ise 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için görev yeri Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine dönerken PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı.

Teröristlerce katledilen Necmettin öğretmenin naaşı, 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulundu. Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, 16 Temmuz 2017'de Gümüşhane'de toprağa verildi.

NEŞE ÖĞRETMEN BABASI İLE ŞEHİT DÜŞTÜ

Öğretmen babası Hasan Alten'i örnek alarak öğretmen olan Neşe Alten de şehit öğretmenler arasında bulunuyor. Neşe Alten, görev yeri Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristlerce 26 Ekim 1993'te babasıyla şehit edildi.

ÖĞRETMEN ÇİFT ŞEHİT EDİLDİ

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Babahaki Köyü İlköğretim Okulu'nda görev yapan Numan ve Ayşe Konakçı çifti, 26 Ekim 1993'te şehit edildi.

Bir kız çocuğu babası öğretmen Numan Konakçı'nın adı memleketi Denizli'nin Tavas ilçesindeki Hırka Köy İlkokulu'nda, öğretmen Ayşe Konakçı'nın adı ise aynı ilçeye bağlı Ulukent'te bir ilköğretim okulunda yaşatılıyor.

TEKİN AİLESİ KATLEDİLDİ

Terör örgütü PKK mensupları, Bitlis'in Düzköy Erikli Köyü İlkokulunda öğretmen olan Yasemin Tekin, Düzköy Erikli Köyü Ortaokulunda görev yapan eşi Bayram Tekin ve küçük kızları Betül'ü 25 Ekim 1993'te şehit etti.

İkinci çocuğuna hamile olan şehit öğretmen Yasemin Tekin'in adı Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir okula verildi.

ELİ KANLI TERÖRİSTLERCE AYNI GÜN 6 ÖĞRETMEN ŞEHİT EDİLDİ

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde terör örgütü üyeleri, 11 Eylül 1994'te 6 öğretmeni şehit etti. Öğretmenler Rüstem Şen, Metin Kaynar, Ali İhsan Çetinkaya, Mustafa Karınca, Buminhan Temizkan ve Vedat İnan, okul lojmanında şehit edildi.

ŞEHİT ÖĞRETMENLER

Milli Eğitim Bakanlığının sitesinde yer alan bilgilere göre, PKK'nın katlettiği eğitimcilerin de aralarında bulunduğu şehit öğretmenlerin şehadet tarihi, şehit oldukları yer ve isimleri şöyle:

11.05.1917-Irak Abdülkerim USTA 31.10.1917-Filistin Mahmut KARABEKİROĞULLARI 20.09.1918-Filistin Süleyman öğretmen 23.12.1930-Menemen Mustafa Fehmi KUBİLAY 26.06.1979-Gaziantep Mehmet SAYGIGÜDER 14.01.1980-İstanbul Recep ÇAKIR 7.04.1980-Ağrı Nevzat DEMİRCİ 28.05.1980-Batman Fevzi ATEŞ 2.06.1980-İstanbul Ali İNCEKARA 5.07.1980-Adana Ergün EROL GÜRSESOĞLU 15.05.1987-Mazgirt İsa KARAASLAN 21.05.1987-Diyarbakır Asım ÖZDEN 25.05.1987-Mardin Aydın ACUN 4.11.1987-Diyarbakır Tahir CİVİL 12.11.1987-Şırnak Şenol AKAR 11.01.1988-Mardin Adem AKDENİZ 12.03.1988-Batman Hüseyin AYDEMİR 25.03.1988-Mardin Muhammed YILDIZ 12.04.1988-Tunceli Lokman ÇEKER 15.04.1988-Tunceli Ali BOŞGELMEZ 23.04.1988-Tunceli Mustafa ÇAĞLAR 5.11.1988-Mardin Mithat EREN 5.11.1988-Mardin Nuri ÖZTÜRK 4.12.1988-Batman Sezgin YOLCU 6.09.1989-Siirt Mehmet KAPUSUZ 6.09.1989-Siirt Çevik Ersin TEMEL 6.09.1989-Siirt Durmuş GÜÇLÜ 17.10.1989-Mardin Fasih SÖĞÜT 28.03.1990-Kahramanmaraş Hanifi ÇAKALLIOĞLU 14.04.1990-Elazığ Ahmet BEKAR 14.04.1990-Elazığ İzzet YÜKSEL 3.09.1990-Muş Ertan SEVİM 19.09.1990-Kars Ali KARAOĞLAN 7.11.1990-G.antep Mehmet GEZER 20.10.1991-Mardin Abdulkadir UĞURLU 17.11.1991-Tunceli Esma KARADOĞAN 6.01.1992-Mardin İbrahim KIZMAZ 19.03.1992-Mardin Orhan GÖK 23.03.1992-Diyarbakır Mehmet GEREN 29.04.1992-Iğdır Şevki AKGÜN 4.05.1992-Erzurum İlyas ACAR 20.05.1992-Diyarbakır Orhan KORKMAZ 5.06.1992-Mardin Seydo AYDOĞAN 13.08.1992-Diyarbakır Elif LİVAN 23.08.1992-Diyarbakır Ramazan ERGİ 29.08.1992-Adana Abdurrahman TANER 16.09.1992-Diyarbakır Engin EKER 6.10.1992-Mardin Abdulvahap YERSİZ 11.11.1992-Diyarbakır Emin AYDIN 11.11.1992-Diyarbakır Vural AKDENİZ 22.11.1992-Diyarbakır M.Mehdi ŞANLI 6.12.1992-Diyarbakır Mehmet Emin ÖZDEN 6.12.1992-Diyarbakır Ahmet KOPARAN 3.01.1993-Bitlis Halis ŞİŞMAN 13.01.1993-Diyarbakır Zübeyr AKKOÇ 13.01.1993-Diyarbakır Ramazan Aydın BİLGE 18.02.1993-Mardin Ertuğrul ALPTEKİN 22.02.1993-Siirt İsmail ÇELİK 19.04.1993-Diyarbakır Alihan HAN 24.05.1993-Bingöl Abdullah KARA 24.05.1993-Bingöl Mehmet BİROL 24.05.1993-Elazığ Birol İrfan AŞKAR 10.06.1993-Batman Ali Rıza PEKGÖZ 11.06.1993-Diyarbakır Nuriye AK 21.06.1993-Tunceli Nevzat AKDEMİR 23.06.1993-Tunceli Hamza ÇETİN 23.06.1993-Tunceli Erkan AYDIN 24.06.1993-Bingöl Selahattın AYSAN 5.08.1993-Diyarbakır M.Mecit YALÇIN

7.09.1993-Diyarbakır Osman ÇİÇEK

16.09.1993-Tunceli Ayhan KURAL

21.09.1993-Diyarbakır Ali Şahap SALIK

29.09.1993-Şanlıurfa Gürez ŞİMŞEK

29.09.1993-Şanlıurfa Zeki ŞENOĞLU

6.10.1993-Tunceli Nurgül (KALE) ALADAĞ

6.10.1993-Tunceli Bayram ALADAĞ

7.10.1993-Tunceli Taşkın SENGER

7.10.1993-Tunceli Orhan BAKIŞ

7.10.1993-Tunceli Fevzi KATAR

7.10.1993-Tunceli Ünal ATLI

22.10.1993-Diyarbakır Ethem YAŞAR

22.10.1993-Diyarbakır A.Nurettin SOYER

22.10.1993-Diyarbakır Ali YILDIRIM

22.10.1993-Diyarbakır Hüseyin YAVUZ

24.10.1993-Diyarbakır Zeki SAVRUK

25.10.1993-Van Mehmet İZDAL

25.10.1993-Bitlis Abdurrahman Nafiz ÖZBAĞRIAÇIK

25.10.1993-Bitlis Ergin KOMUT

25.10.1993-Diyarbakır Fatih TEKİN

25.10.1993-Diyarbakır Mehmet FİDAN

25.10.1993-Bitlis Yasemin TEKİN

25.10.1993-Diyarbakır Sezgin KEÇECİ

25.10.1993-Bitlis Bayram TEKİN

26.10.1993-Diyarbakır Ayşe KONAKÇI

26.10.1993-Diyarbakır Numan KONAKÇI

26.10.1993-Diyarbakır Neşe ALTEN

16.11.1993-Diyarbakır Kemal SERT

21.11.1993-Tunceli Zafer ÖZDENİZ

21.11.1993-Tunceli Halil KANDEMİR

29.12.1993-Diyarbakır Mehmet DAYAN

1.01.1994-Elazığ Nahit ERGENE

22.02.1994-Şırnak Mustafa BOZ

1.03.1994-Diyarbakır Hasan AKAN

7.04.1994-Diyarbakır M.Ali DURAK

20.04.1994-Tunceli Metin GENÇDAL

29.04.1994-Diyarbakır Recep OYUR

29.04.1994-Batman Erkan ÖZCAN

17.05.1994-Batman Sıtkı ABDİOĞLU

3.06.1994-Diyarbakır Kemal GÖÇER

5.06.1994-Diyarbakır M.Nuri DEMİRALP

11.09.1994-Tunceli Rüstem ŞEN

11.09.1994-Tunceli Metin KAYNAR

11.09.1994-Tunceli Ali İhsan ÇETİNKAYA

11.09.1994-Tunceli Mustafa KARINCA

11.09.1994-Tunceli Buminhan TEMİZKAN

11.09.1994-Tunceli Vedat İNAN

15.09.1994-Diyarbakır M.Şirin GÖKDERE

17.09.1994-Tunceli Atilla AYDOĞDU

23.09.1994-Batman Adnan TUNCA

23.09.1994-Batman Mustafa GÜMÜŞ

28.09.1994-Ağrı Sait KORKMAZ

8.10.1994-Van Hayati KAPUKAYA

11.10.1994-Erzurum Ersoy YORULMAZ

11.10.1994-Erzurum Ragip KÖSE

11.10.1994-Erzurum Nurullah SARAÇ

11.10.1994-Erzurum Ali BULUT

5.11.1994-Mardin Erol ERCAN

5.11.1994-Mardin Ali YILDIZ

5.11.1994-Mardin Mehmet Zeki ÖDÜK

5.11.1994-Mardin Mahmut ÇATALKAYA

25.05.1995-Batman Şeyho KURTULMUŞ

26.09.1995-Diyarbakır Necati ÇİÇEK

2.10.1995-Şırnak Hamza Halit SÜLÜN

12.10.1995-Sivas Hüseyin KOCABAŞ

30.10.1995-Mardin Gürkan ARITÜRK

30.10.1995-Mardin Ökkeş KAYA

22.04.1996-Kahramanmaraş Hacı Ömer SERİN

22.04.1996-Kahramanmaraş Nurettin ASLAN

22.04.1996-Kahramanmaraş Aydın YILMAZ

23.04.1996-Kahramanmaraş Nurettin ARSLAN

22.06.1996-Diyarbakır Aynur SARI

1.10.1996-Diyarbakır Nesrin ÜNÜGÜR

1.10.1996-Diyarbakır Cuma İBİŞ

1.10.1996-Diyarbakır Mustafa Saadettin KÜÇÜK

1.10.1996-Diyarbakır Uğur GÖREN

12.02.1997-Batman Bülent AY

1.09.1997-Diyarbakır Lütfi ÖLMEZ

9.10.1997-Mersin Mustafa ÖZKAN

15.07.1998-Hakkari Erhan ÇAKMAK

4.09.2011-Tunceli Dilay KERMAN

16.07.2016-Ankara Yusuf ELİTAŞ

9.06.2017-Batman Şenay Aybüke YALÇIN