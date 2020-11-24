Skandal sözler! Kılıçdaroğlu Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri aşağıladı

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ YAĞDI

Kılıçdaroğlu'nun öğretmenleri hedef alan skandal açıklamalarına tepki yağdı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Öğretmenlerimizi şerefle andığımız bu özel günde öğretmenlerimizi dünya görüşleri ve siyasi tercihleri nedeniyle aşağılayanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Gününde öğretmenlerin siyasi tercihlerine göre meşru gruplar ya da gayrimeşru gruplar gibi ayrıştırılmasının son derece üzücü durum olduğuna dikkat çekerek, " Nefret suçuna girer. Bunu daha önce hakimler ile ilgili yaptılar, başka meslek gruplarına yaptılar. Bu ayrıştırma doğru değildir. Öğretmenlere böyle tehditler savuran bir kişinin yaptıkları kutuplaştırma değildir de nedir? İnşallah öğretmenlerden özür diler" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.