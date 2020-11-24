Skandal sözler! Kılıçdaroğlu Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri aşağıladı

Partisinin grup toplantısında konuş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine büyük bir skandala imza attı.
Kılıçdaroğlu, Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri hedef alan açıklamalarda bulundu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere hakaret etti | Video
"HALA İKTİDARIN PEŞİNDE GİDEN ÖĞRETMEN VARSA..."
Kılıçdaroğlu konuşmasında "Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ YAĞDI
Kılıçdaroğlu'nun öğretmenleri hedef alan skandal açıklamalarına tepki yağdı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Öğretmenlerimizi şerefle andığımız bu özel günde öğretmenlerimizi dünya görüşleri ve siyasi tercihleri nedeniyle aşağılayanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz." ifadelerini kullandı.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Gününde öğretmenlerin siyasi tercihlerine göre meşru gruplar ya da gayrimeşru gruplar gibi ayrıştırılmasının son derece üzücü durum olduğuna dikkat çekerek, " Nefret suçuna girer. Bunu daha önce hakimler ile ilgili yaptılar, başka meslek gruplarına yaptılar. Bu ayrıştırma doğru değildir. Öğretmenlere böyle tehditler savuran bir kişinin yaptıkları kutuplaştırma değildir de nedir? İnşallah öğretmenlerden özür diler" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
KILIÇDAROĞLU NE DEDİĞİNİ BİLMİYOR
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ise Kılıçdaroğlu'nun popülist politika yaptığını belirterek,"Ben kendisini ciddiye almıyorum. Öğretmenlere de saygısızlık yapıyor. Mesleğini yapan, vatanına, milletine bağlı öğretmen iyi öğretmendir. Öğretmenleri oy verdikleri partiye göre ayrıştıramazsınız. Kılıçdaroğlu haddini aşıyor, ne söylediğini bilmiyor" ifadelerini kullandı.
İşte o tepkilerden bazıları...