Son dakika haberi: Bülent Arınç istifa etti! İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama geldi...

SON DAKİKA HABERİ... Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Arınç, Gezi Parkı olayları ve 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili suçlardan yargılanan Osman Kavala ile terör suçlarından hapiste bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest kalması gerektiğini ifade etmişti.

Arınç'ın sözleri büyük tartışma yaratırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da açıklamalara tepki göstermişti. Arınç, Erdoğan'ın açıklamalarının ardından istifayı düşündüğünü, görüşme gerçekleştireceğini ifade etmişti.

SON DAKİKA! Bülent Arınç Cumhurbaşkanlığı YİK Üyeliğinden istifa etti | Video

ARINÇ: BAŞKAN ERDOĞAN İLE HELALLEŞTİK

Arınç, "Hayatım boyunca doğru söz, doğru ilke, dürüstlük ve vicdanımın sesi rehberim oldu. Bu yüzden çok bedel ödedim ama bundan asla vazgeçmedim. Bundan sonra da vazgeçmeyeceğim" derken, Başkan Erdoğan ile helalleştiklerini söyledi. Arınç, bundan sonra da Erdoğan ve AK Parti'nin hayrına olan her işin yanında duracağını belirtti.

BÜLENT ARINÇ'IN İSTİFA METNİ ŞÖYLE:

Bir televizyon kanalında yaptığım konuşmalar kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olduğundan aşağıdaki açıklamayı yapma ihitiyacı hissettim.Konuşmamın ana ekseni, yargıda yapılacak reform konusuydu. Bir hukukçu olarak bu konudaki görüşlerimi açıkladım. Ömrüm boyunca hukukun üstünlüğünü ve adalet kavramını savunan birisi olarak yine aynı görüşlerimi dile getirdim. Gazeteci arkadaşımız program esnasında soru sorarken isim zikrettiğinde, "İsimler üzerinden tartışmayalım" diye altını çizmeme rağmen evrensel hukuk, adalet ve yargının sorunları üzerine dile getirdiğim fikirlerimin bu isimlerin gölgesinde kalmasından ve meselenin özünün kaçırılmasından üzüntü duyduğumu belirtmeliyim.

Tartışmalar öylesine yanlış yerlere götürüldü ki, beni Yasin Börü'nün katilleriyle, 15 Temmuz şehitlerimizin katilleri FETÖ ile yan yana gösterme gafletine kadar gitti. Asla bu ithamları kabul etmiyorum ve reddediyorum. Yasin Börü için döktüğüm gözyaşı da terör örgütleri FETÖ ve PKK'ta sözlerim ve tavrım da bellidir. Tüm bunları burada yeniden dile getirmeyi kendime zul sayarım.

Yine aynı televizyon programında dile getirdiklerim, Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi olmam hasebiyle farklı yönlere çekildi. Oysaki programda görüşlerimi, YİK üyesi olarak değil, TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç olarak açıkladığımı defalarca belirttim.

Konuşmama yönelik seviyeli ve saygın eleştirilerin tümüne saygı duyuyor ve not alıyorum. Ancak şahsıma karşı içlerinde duydukları kin ve nefretlerin dışa burumu olan seviyesiz hakaretleri sahiplerine iade ediyorum.

Türkiye'nin yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara duyduğu ihtiyaç aşikardır. ülkemizin rahatlamasına ve milletimizin dertlerine çare bulunmasına ihtiyaç vardır. Bahsi geçen televizyon programında da defalarca belirttiğim üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki iradesini gördüm ve destekliyorum. Ancak benim konuşmamın şahıslar üzerinden farklı zeminlere kaydırılması sebebiyle, reform çalışmalarını engelleyeceğine dair kaygılandığımdan, Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevimden ayrılmamın daha uygun olacağına karar verdim.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından da Arınç'ın istifasına ilişkin bir resmi açıklama geldi. Twitter'dan yapılan açıklamada, "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

BÜLENT ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Osman Kavala hakkında tartışma yaratan açıklamalarda bulunan Arınç, "Ben iddianameyi okudum. Hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Bu iddianameleri okuduğumda çocuk bile yazmaz bunu dedim, cübbeyi bile giyesim gelmişti. Çıkması lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Arınç, Demirtaş için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Demirtaş 3-4 yıldır tutuklu. Tutukluluk cezaya dönüşmemeli. Demirtaş ile bizim 1-2 görüşmemiz oldu. Cezaevlerinde isyanlar, açlık grevleri olmuştu. Selahattin Demirtaş'ı tanımak veya onu yargılamak için onun yazdığı 'Devran' isminde kitap var. Ne olur onu alıp okuyun. Ben korona süreci içinde bunu okudum. Belki Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi değiştirmeyeceksiniz ama ve Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travmalar üzerinde kafanızda çok şeyler değişecek. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir."

BAŞKAN ERDOĞAN ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı kastederek 'tutuksuz yargılanma' vurgusu yaptığı konuşmasına da yanıt veren Erdoğan, "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla hiçbir zaman bir arada olamayız" sözleri ile tepki göstermişti.