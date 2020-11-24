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Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan 'cü yakalandı

Son dakika haberi: üyesi olmak suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli 'te yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada istihbari çalışmalar sonucunda yakalanan M.F.C'nin 2011-2016 yıllarında ABD'de doktora eğitimi alarak Yrd. Doç. Dr. sıfatıyla finans uzmanı olduğu ifade edildi.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 24.11.2020 10:34 Son Güncelleme: 24.11.2020 11:28 ABONE OL
Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü yakalandı

Gaziantep'te jandarmanın yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda kırmızı bültenle aranan silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi Mehmet Fatih C. Yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda hakkında FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan Mehmet Fatih C. İslahiye ilçesinin Serinevler mahallesinde bir evde saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.

ABD'DE DOKTORA EĞİTİMİ ALMIŞ

İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)" suçundan kırmızı bültenle aranan Mehmet Fatih C'nin 2011-2016 yılları arasında Amerika'da doktora eğitimi alarak Yrd. Doç. Dr. sıfatıyla finans uzmanı olduğu öğrenildi. Zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü yakalandı
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