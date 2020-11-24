SON DAKİKA HABERİ: MSB'den İrini operasyonu açıklaması! "Tüm tarafların uluslararası hukuka, deniz hukukuna uygun davranmasını bekliyoruz

Milli Savunma Bakanlığı İrini operasyonuna yönelik bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada: "Başta müttefiklerimiz olmak üzere tüm tarafların uluslararası hukuka, deniz hukukuna ve teamüllere uygun davranmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI:

Bayrak devleti ve kaptanın rızası olmamasına rağmen, Alman fırkateyninin silahlı ve teçhizatlı arama timi, helikopterle cebren gemiye çıkmıştır. Başta müttefiklerimiz olmak üzere tüm tarafların uluslararası hukuka, deniz hukukuna ve teamüllere uygun davranmasını bekliyoruz."

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